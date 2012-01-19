برق مصرفی تصفیه خانه زاهدان با استفاده از انرژی آب تامین می شود

محمد رضا کرمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با استفاده از فشار آب ناشی از اختلاف ارتفاع و نصب توربین در خط انتقال آب زابل - زاهدان این شرکت نسبت به تولید برق به منظور تامین برق تصفیه خانه زاهدان اقدام کرده است.

وی گفت: با بهره برداری از این نیروگاه آبی تمامی برق مصرفی تصفیه خانه، شامل ایستگاه پمپاژ، زلال سازها، دستگاه های کلر زنی و همچنین روشنایی محوطه تصفیه خانه زاهدان تامین خواهد شد.

وی افزود: آخرین ایستگاه پمپاژ آب در فاصله 27 کیلومتری شهر زاهدان 108 متر اختلاف ارتفاع دارد که این پتانسیل در حال حاضر با نصب توربین تبدیل به انرژی الکتریکی می شود.

مدیر عامل شرکت آبفای سیستان و بلوچستان مدت اجرای این پروژه را هشت ماه و با صرف هزینه 15 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: نیاز برق مصرفی تصفیه خانه زاهدان 380 کیلو وات در ساعت پیش بینی شده است که با راه اندازی این توربین 430 کیلو وات در ساعات برق تولید خواهد شد.