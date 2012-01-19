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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

پنج قطعه قو بال شکسته پس از درمان به دامان طبیعت بازگشتند

پنج قطعه قو بال شکسته پس از درمان به دامان طبیعت بازگشتند

آمل - خبرگزاری مهر: یک دوستدارطبیعت با درمان پنج قطعه پرنده "قو" مهاجر زمستان گذاران بال شکسته در منطقه حفاظت شده پرندگان وحشی در این شهر را رها کرد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستانهای آمل و محمودآباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج قطعه قوی مهاجر زمستان گذران پس از برخورد با سیمهای فشار برق دچار برق گرفتگی و شکستدگی بال شده بودند و توسط یک دوستدار حیات وحش مداوا و به این اداره تحویل داده شد.

علی محمد دعا گو افزود: با تشخیص ماموران و کارشناسان این اداره، مبنی بر بازیابی سلامت کامل این پرنده ها، در منطقه حفاظت شده پرندگان وحشی رها و به دامان طبیعت برگشت داده شد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته چندین پرنده با ارزش و کمیاب  توسط دوستاران حیات وحش و ماموران این اداره پیدا شده بودند که پس از دوران درمانی و رفع مشکلات به طبیعت رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آمل و محمودآباد گفت: دوستداران طبیعت هم اکنون از تعدادی پرنده با ارزش دیگر که بر اثر مسمومیت و مصدومیت دچار مشکل شدند نگهداری می کنند تا پس از بهبودی آنان را به محیط طبیعی شان بازگردانند.

دعاگو افزود: این اداره امکاناتی را برای نگهداری پرندگان مصدوم در اختیار دوستداران پرندگان و طبیعت قرار می دهد.

وی یادآورشد: طبیعت و زیبا نگه داشتن محیط طبیعی افراد به خودشان بستگی دارد و در واقع خودشان باید از طبیعت محافظت کنند.

وی اضافه کرد: امسال حدود هزار قطعه  قو برای زمستان گذرانی به منطقه حفاظت شده سرخرود کوچ کردند و مسئولان شهر سرخرود و دوستداران به حیاط وحش در اقدامی جالب اقدام به ریختن دان در منطقه زیست آنان کردند.

زمستان گذرانی قوهای سفید به همراه تعدادی زیادی از گونه های پرنده های مهاجرآبزی و کنارآبزی در منطقه حفاظت شده سرخرود و فریدونکنار، جلوه های زیادی از طبیعت خدادادی را درمنطقه به وجود آورده است.

افراد بسیاری از سراسر کشور برای تماشای پرندگان مهاجر به شهرسرخرود و فریدونکنارسفر می کنند.

کد مطلب 1513669

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