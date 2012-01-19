اقتدار و توان ایران اسلامی دشمنان را به تحرک وا می دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی ظهر پنجشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری قدس در جمع مدیران این شهرستان اظهار داشت: تمام افرادی که در حال حاضر با دین و کشور ما تقابل دارند به دنبال این هستند که ارزشهای انقلاب اسلامی را از بین ببرند چون می دانند که این ارزشها برای ملت ایران مهم و ویژه است.

وی افزود: در این زمینه به برکت انقلاب اسلامی روز به روز اقتدار کشور افزایش می یابد که در این راستا دشمنان در پی کاهش اقتدار و توانمندی ایران هستند.

آمریکا با تجهیزات پیشرفته نمی تواند بر ملت ایران غلبه کند

این مسئول عنوان کرد: در واقع آمریکا به دنبال این است که با تجهیزات پیشرفته خود، توطئه های مختلفی را در کشور ما اجرا کند اما وحدت و تعامل ملت انقلابی ایران تمامی توطئه های آنان را خنثی می کند.

گروسی ادامه داد: ملت ایران با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و با اتحاد و یکپارچگی در تمام برهه های حساس اقتدار ایران اسلامی را حفظ کردند.

ملت ایران با تبعیت از منویات رهبری به مقابله با دشمن می پردازد

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد یادآور شد: آمریکا و اسرائیل دارای بمب های پیشرفته هستند و با استفاده از آنان ملت های دنیا را تهدید می کنند اما ملت ایران با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب و با تکیه بر ارزشهای انقلاب اسلامی به مقابله با دشمنان می پردازند.

وی ادامه داد: در واقع دشمنان ایران اسلامی، نمی توانند پیشرفت این ملت و دانشمندان جوان ما را در بخش های مختلف نظاره کنند.

این مسئول با اشاره به توانمندی و اقتدار سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و دیگر نهادهای کشور اظهار داشت: در حال حاضر سپاه و نیروهای نظامی ما در جهان حرفی برای گفتن دارند و دارای اقتدار ویژه ای هستند.