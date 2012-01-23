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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

متقاضیان اعزام به عمره مفرده معاینه پزشکی می شوند

متقاضیان اعزام به عمره مفرده معاینه پزشکی می شوند

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از تدوین دستورالعمل معاینات متقاضیان اعزام به عمره مفرده خبر داد.

ولید دنده‌بر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل تدوین شده، متقاضیان اعزام به مفرده با مراجعه به پزشک معتمد و انجام معاینات از استطاعت جسمی خود آگاه می‌شوند گفت: با توجه به این که معاینات قبل از تشرف متقاضیان عمره مفرده به صورت پراکنده و غیر همسان انجام می‌پذیرفت پاسخگوی نیاز نبود و به همین دلیل، زائرین در طول سفر با مشکلات بسیاری مواجه می‌شدند.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد با تدوین این دستور العمل و ابلاغ آن به نمایندگان استانی، بروز و تشدید بیماریهای زائرین در طول ایام عمره کاهش چشمگیری یابد.

 وی گفت: تمام پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر بر اساس دستورالعمل مذکور و با یک رویه، معاینات متقاضیان سفر عمره مفرده را انجام خواهند داد.

کد مطلب 1515779

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