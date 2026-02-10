شهرکرد سردترین نقاط چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در همین مدت، ایستگاه سرخون با ۱۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه چهارمحال و بختیاری بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، سامانه بارشی جدید از اوایل هفته آینده وارد استان خواهد شد و بارشهای پراکنده باران و برف را به همراه خواهد داشت.
نوروزی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی بهموقع شرایط جوی، تأکید کرد: کشاورزان و دامداران لازم است با توجه به کاهش دما و احتمال بارش برف، تدابیر لازم برای حفاظت از محصولات و دامهای خود را در نظر بگیرند.
وی همچنین توصیه کرد رانندگان در روزهای آینده با توجه به لغزندگی احتمالی جادهها، تجهیزات ایمنی زمستانی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند و پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع کسب کنند.
مدیرکل هواشناسی استان خاطرنشان کرد: ادارهکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بهصورت شبانهروزی شرایط جوی را پایش کرده و گزارشهای لازم را از طریق رسانهها و سامانههای اطلاعرسانی در اختیار مردم قرار میدهد تا خسارات ناشی از تغییرات ناگهانی هوا به حداقل برسد.
وی در پایان یادآور شد: با توجه به احتمال بارشهای قابلتوجه در برخی مناطق، شهروندان از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و دستگاههای اجرایی نیز آمادگی لازم برای مدیریت شرایط اضطراری را داشته باشند.
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