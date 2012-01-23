استقرار 215 شعبه اخذ رای در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور با اعلام این خبر اظهار داشت: 215 شعبه اخذ رای در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان پیش بینی شده و با توجه به برنامه ریزی های گسترده ستاد انتخابات و بر اساس دستور العملهای ستاد انتخابات وزارت کشور، مراحل مختلف برگزاری انتخابات با نظم و انسجام مناسبی در حال اجرا و پیگیری است.

وی افزود: از این تعداد 140 صندوق در شهرستان بهارستان و 75 صندوق در شهرستان رباط کریم مستقر خواهد شد تا انتخابات آتی هرچه باشکوه تر برگزار شود.

دومین جشنواره قرآنی بشری در شهرستان رباط کریم برگزار می شود

دومین جشنواره قرآنی بشری به مناسبت آغاز سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم برگزار می شود.

دومین جشنواره قرآنی بشری با هدف بسط و گسترش مفاهیم و ترجمه قرآن کریم بین آحاد مردم، توسعه و ترویج و کشف استعداد های بالقوه در حوزه فرهنگ قرآنی و ترغیب و تشویق بیشتر جوانان و نوجوانان با تعالیم قرآنی برگزار می شود.

جشنواه قرانی بشری در دو گروه سنی برادران و خواهران در مقاطع سنی بزرگسالان بالاتر از 16 سال و نواجوان زیر 16 سال دررشته های قرائت صوت و لحن، ترتیل، حفظ پنج جزء متوالی، حفظ 10جز، ترجمه و مفاهیم پنج جز اول برگزار می شود که نفرات ممتاز و برگزیده هر رشته در مراسم اختتامیه با اهداِی لوح تقدیر، تندیس و جوایز ارزنده تجلیل خواهند شد.



آزمون ترجمه و مفاهیم به صورت کتبی بانوان و آقایان درتاریخ 16 بهمن ساعت 8 الی 10 واقع در پرند، خیابان آسمان، مجتمع فرهنگی هنری پرند برگزار می شود.

همچنین مسابقات ویژه بانوان حفظ 10جز و پنج جز مقطع سنی بزرگسلان تاریخ 12 بهمن ماه سال جاری ساعت 8 الی 12، مسابقات حفظ 10جز و پنج جز مقطع سنی زیر 16 سال تاریخ 12 بهمن ماه سال جاری ساعت 13 الی 17 مسابقات قرائت و ترتیل مقطع سنی بزرگسلان تاریخ 13 بهمن ماه سال جاری ساعت 8 الی 12 و مسابقات قرائت و ترتیل مقطع سنی زیر 16 سال در همین روز ساعت 13 الی 17 برگزار می شود.



مسابقات ویژه آقایان در رشته های قرائت و ترتیل مقطع سنی زیر 16 سال تاریخ ساعت 8 الی 12، مسابقات قرائت و ترتیل مقطع سنی بزرگسلان تاریخ ساعت 13 الی17 در روز 14 بهمن ماه سال جاری، مسابقات حفظ 10جز و پنج جز مقطع سنی زیر 16 سال از ساعت 8 الی 12 و مسابقات حفظ 10جز و پنج جز مقطع سنی بزرگسلان تاریخ 15 بهمن ماه ساعت 13 الی 17 برگزار می شود.