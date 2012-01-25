به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی امروز با حضور در برنامه خبری ساعت 14 شبکه اول سیما با اعلام ابلاغ بسته سیاستی جدید نظام بانکی که به زودی از سوی رئیس کل بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، گفت: این بسته تا زمانی که در شورای پول و اعتبار تغییری روی آن صورت نگیرد ملاک عمل خواهد بود ولی زمان اجرای آن با ابلاغ رئیس کل بانک مرکزی صورت می گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برای ابلاغ تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار از رئیس جمهور استعلام شده است، اظهار داشت: رئیس جمهور در خصوص تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه افزایش سود علی الحساب تسهیلات به 21 درصد اعلام کرد که منعی برای اجرای آن وجود ندارد و به زودی ابلاغ آن صورت می گیرد.

جزئیات بسته جدید بانکی

حسینی همچنین در خصوص نرخ سود سپرده ها نیز با اشاره به اینکه این موضوع هم به اختیار بانکها گذاشته شد تاکید کرد: اما نرخ سود سپرده ها نیز نمی تواند از نرخ سود تسهیلات بالاتر باشد و این موضوع در ارتباط با نرسخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده های خاص و عام نیز تعدیل خواهد شد و از این طریق به دنبال افزایش جذابیت بازار پول هستیم.

وی همچنین در ارتباط با نوسانات اخیر بازار ارز نیز تاکید کرد: در حال حاضر کشور از وضعیت ذخایر بسیار خوبی برخوردار است و مازاد درآمدهای ارزی امسال نسبت به سالهای قبل کم نظیر است و تا به امروز بانک مرکزی نیز بیشترین اقدام برای عرضه ارز مورد نیاز برای واردات را نیز داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تامین نیازهای ارزی بخش خدمات و صادر کنندگان نیز سخن گفت و اظهار داشت: ممکن است عده ای توانسته باشند ارز خارج کنند و برخی نیز احتکار کرده باشند وقتی این اتفاق می افتد به عنوان یک کارشناس در دو روز تعطیل نرخ نمایی صورت می گیرد و عده ای وارد بازار شدند و اقدام به خرید ارز کردند.

دولت با اخلال اقتصادی مبارزه می کند

حسینی ادامه داد: دولت از استراتژی دلالی در بازار ارز تبعیت نمی کند و دنبال نرخ های دروغین و روانی نیست و ما این اخلال اقتصادی را خنثی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ما بیشتر از نیاز کشور، ارز در اختیار داریم و حتی برای تامین نیازهای مسافرتی شهروندان نیز ارز تامین می کنیم گفت: چه دلیلی دارد وقتی که شبکه رسمی بازار تعطیل است نرخ کاذب اعلام می شود؟ آن وقت عده ای می گویند دولت برای تامین هزینه های خود و جبران کسری بودجه، قیمت سکه و دلار را افزایش داد اما من با صراحت اعلام می کنم که هیچ گونه کسری بودجه ای وجود ندارد و دولت می تواند بودجه را اداره کند و این یک تهمت است و ما حق پیگیری قضایی خواهیم داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اظهارات اخیر بهمنی در ارتباط با تک نرخی شدن ارز در 48 ساعت آینده نیز تاکید کرد: در یک مقطع زمانی بانک مرکزی تصمیم گرفت تا یک نرخ مرجع یا رسمی و یک نرخ فرعی در بازار وجود داشته باشد اما هم اکنون این سیاست باید تغییر یابد و در دراز مدت نمی تواند جوابگو باشد بنابراین رئیس کل بانک مرکزی اختیار کامل دارد تا بتواند تصمیم مناسبی را در این زمینه اتخاذ و اعلام کند.

تهمت بودجه ای

حسینی با اشاره به کاهش نرخ ارز در روز جاری تصریح کرد: به زودی تصمیمات شفاف و مناسبی را در این زمینه اعلام خواهیم کرد و آن میزانی که نیاز به تعدیل داشته باشد چه در بازار ارز و چه در حباب سکه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی پیش بینی های خود را در این زمینه انجام خواهد داد از نوعی ایجاد کلاهبرداری محترمانه در بازار سکه خبر داد و بیان داشت : اینکه در یک روز نرخ سکه 120 تومان کاهش می یابد نشان دهنده این است که اساسا چنین نرخی واقعیت نداشته باشد و عده ای از قبل پیش خریدهایی را داشته اند بخواهند چنین نرخهایی را برای کسب سود اعمال کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به طمع ورزی عده ای برای کسب سود در بازار سکه بیان داشت: بانک مرکزی چنین اجازه ای را نخواهد داد و به زودی تنظیم بازار به نفع مردم صورت خواهد گرفت.