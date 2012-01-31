به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد حیدری امروز در نشستی خبری به مناسبت دهه مبارک فجر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با وجود تک نرخی شدن دلار توسط بانک مرکزی هنوز بازار زیر بار اجرای این نرخ نرفته است؛ به نظر شما روند بازار در روزهای آینده چگونه خواهد بود، گفت: پیش از این 5 نرخ برای دلار وجود داشت.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی افزود: نرخ مرجع، فرعی ، نرخ صرافی ها و بانکها و صرافی های خصوصی و در عین حال نرخ آزاد دلار 5 نرخی بود که در بازار وجود داشت.

وی با اعلام اینکه بانک مرکزی با دلار تک نرخی نرخ های بازار ساماندهی خواهد کرد، افزود: بانک مرکزی متعهد به تامین ارز مورد نیاز بخش واردات کشور و کالاهایی که از مبادی رسمی وارد می شوند، با نرخ 1226 تومان شده است.

مدیرعامل بانک ملی افزود: همچنین ارز غیر بازرگانی یعنی ارز دانشجویی ، تحصیل و سفرهای زیارتی نیز از طریق بانک مرکزی تامین می شود.

حیدری با اعلام اینکه موارد دیگری برای ساماندهی بازار ارز در دستور کار است، گفت: بر این اساس، برای تامین ارز مسافری روز گذشته تصمیم گرفته شد که میزان ارز مسافری از یکهزار به هزار و 500 دلار افزایش یابد .

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی توان تامین ارز مورد نیاز نیازهای واقعی را دارد، خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به میزان کافی منابع ارزی در اختیار دارد .

وی ادامه داد: بازار ارز آرام آرام نسبت به دلار تک نرخی عکس العمل نشان خواهد داد و قیمتها در بازار به سمت قیمت مرجع اصلاح خواهد شد.

حیدری عنوان کرد: سیاست پولی باید در نهایت منجر به حمایت داخلی شده و در عین حال، واردات باید تنها کالاهای واسطه ای و نه مصرفی باشند؛ یعنی کالاهایی که باعث ایجاد تولید و اشتغال می شود.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به بانکها و صرافی ها اجازه داده است که دلار را با درصدی بیشتر از نرخ دلار 1226 تومان ارائه کند که بر این اساس صرافی ها اجازه دارند یک درصد برای اسکناس هایی که جابه جا می شود کارمزد دریافت کنند و در عین حال 3 تا 5 درصد کارمزد برای حواله ارز دریافت کنند.

حیدری در مورد صرافی های آزاد عنوان کرد: یکی از خدمات عمده صرافی ها ارسال حواله جات است که این امر به صورت فیزیکی انجام نمی شود.