در گفتگو با مهر عنوان شد: وحدت اسلامی امری سیاسی و موقتی نیست/وحدت ضامن حفظ هویت مسلمانان است

مولوی نذیر احمد سلامی نماینده اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در خبرگان رهبری در مورد وحدت امت اسلامی به خبرنگارمهر گفت: وحت اسلامی یکی از ارکان بسیار پر ارزش دین مبین اسلام است که هم آیات قرآنی و هم احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع) روی آن تأکید دارند. وحدت اسلامی یک امر سیاسی و موقتی برخلاف نظر بعضیها نیست. بلکه یک مبنای بسیار ارزشمند برای حفظ هویت مسلمانان است.

وی افزود: وحت مسلمانان یعنی همه فرق اسلامی با حفظ هویت و تشخص مذهبی خود بر روی اشتراکات تکیه کنند و در برابر دشمنان اسلام ید واحده باشند. طوری نباشد که بر روی اختلافات جزئی فقهی و اجتهادی تمرکز و بر این اساس همدیگر را تکفیر و تفسیر کنند، بلکه باید مسائل اختلافی را در یک دایره معقول مدیریت کنند و در برابر هجمه های دشمن تمام نیروی خود را جمع کنند و با همان ابزاری که دشمن ضربه می‎زند از همان ابزار برای پاسخ دادن به حملات آنها در جنبه‎های نظری و فرهنگی و هم مادی و اقتصادی بهره بگیریم.

سلامی در مورد اینکه دشمنان چه هدفی را از تفرقه افکنی میان مسلمانان دنبال می‎کنند هم اظهار داشت: دشمنان امت اسلامی یعنی همه ادیان غیر الهی و یا الهی که با اسلام سرجنگ دارند و همینطور افراط گرایان فرق اسلامی با تفرقه افکنی بدنبال اهداف شوم خود هستند، البته بایستی با هرکدام برخور متناسب با آنها را داشت.

نماینده اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: با ناآگاهان و فریب خوردگانی که اقدام به تفرقه در میان امت اسلامی می‎کنند باید با خویشتنداری و دعوت به گفتگو و صلح و آشتی اهمیت و ضرورت وحدت دربرابر دشمنان را متذکر شویم و در برابر دشمنانی که هزینه‎های هنگفتی برای تفرقه میان مسلمین می‎کنند بایستی طبق آیه شریفه و اعدو لهم مستطعتم من قوه تمام توان و امکانات مادی خود را جمع کنیم.

وی یادآورشد: هدف دشمنان از تفرقه چپاول اموال و با قیمت ارزان بردن منابع و ذخایر ملتهای اسلامی است .