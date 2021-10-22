با هم افزایی زمینه ارائه اسلام به دنیا فراهم خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی طی سخنانی در نشستهای سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی، با اشاره به ضرورت وحدت بین مسلمانان اظهار کرد: امروز مسلمانان جمعیتی حدود دو میلیارد نفری را دارند و بیشترین منابع و مخازن مادی دنیا در دست آنهاست؛ از طرف دیگر آینده این جهان هم باید توسط مسلمانان رقم بخورد اما منافع مادی دشمنان اسلام ایجاب می‌کند که این امت واحده را متفرق کند.

وی با بیان اینکه دشمن با تفرقه دنبال استضعاف امت اسلام است، اضافه کرد: دشمن می‌خواهد از منابع و مخازن مادی مسلمانان استفاده کند و نگذارد که حقیقت آنچنان که وجود دارد به مردم جهان برسد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اشتراک میان مذاهب اسلامی گفت: خدای واحد، اعتقاد به رسولان الهی و اعتقاد به آخرین رسول الهی و تبعیت از سنت پیامبر و اهل‌بیت (ع) موجب وحدت امت اسلام است.

وی با بیان اینکه امروز جهان اسلام مبتلا به افراط و تفریط است، گفت: این یک آفتی است که دشمنان اسلام به دنبال آن هستند؛ با اینکه همه مدعی هستند که ما از دین اسلام تبعیت می‌کنیم و محور حرکت ما قرآن و سنّت نبوی است، اما بر اساس بدفهمی‌ها و کج فهمی‌هایی که در مقطعی از تاریخ وجود آمده و حرکت در مسیر اشتباه را دنبال می‌کنند.

غروی با بیان اینکه دشمنان هم به حرکت‌های افراطی دامن زده‌اند، عنوان کرد: علمای اسلام و مسلمان‌ها باید هوشیار باشند و در این رابطه بتوانند مسائل را تبیین کنند و اگر فایده نداشت باید کاری کرد که افراطی‌ها در جای خودشان بنشینند تا زمینه اختلاف ایجاد نشود.

وی ادامه داد: اگر ما امروز بر اساس محورهای وحدت حرکت بکنیم و بتوانیم گفتگو را شعائر و شعار خودمان قرار دهیم، راحت‌تر می‌توانیم به حقایق اسلام راه پیدا کرده و نقاط قوت خود را مطرح کنیم.

این استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه مسلمانان باید به دنبال استفاده از منابع یکدیگر و کمک‌رسانی به یکدیگر باشند، گفت: ما باید بتوانیم واقعاً یک امت واحده و یک تمدن واحده باشیم که خود این هم می‌تواند زمینه خوبی برای دعوت دیگران به اسلام باشد.

وی با بیان اینکه مسلمان با سبک زندگی خود می‌تواند دیگران را به اسلام دعوت کند، اظهار کرد: با هم، هم افزایی داشته باشیم تا زمینه ارائه اسلام به دنیا فراهم می‌شود و دنیا مورد تأثیر قرار می‌گیرد.

غروی با تاکید بر اینکه همه باید زمینه‌ساز امت واحد اسلامی باشیم، گفت: در نهایت امام زمان (عج) ظهور کرده و یک جامع یکدست را رقم می‌زنند اما مهم این است که ما با تلاش و تکاپو بتوانیم زمینه‌ساز این جامعه یکدست باشیم و همچنین به مقام سربازی امام برسیم.