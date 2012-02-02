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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

در اطلاعیه‌ای مطرح شد:

حاشیه‌نگاری نماز جمعه‌ این هفته تهران به روایت حاضران

حاشیه‌نگاری نماز جمعه‌ این هفته تهران به روایت حاضران

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از شرکت‌کنندگان در مراسم نماز جمعه این هفته که به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه می‌شود، دعوت کرد تا در حاشیه‌ نماز جمعه‌ تهران، مشاهدات و گزارش‌های خود را در قالب‌های فیلم‌، عکس، صوت، یادداشت و نوشته‌های وبلاگی ثبت کرده و به info@khamenei.ir بفرستند تا در این پایگاه اطلاع‌رسانی منعکس شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه‌ این هفته‌ی تهران (14 بهمن‌ماه) به امامت ولی‌امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقامه خواهد شد.

در خبری که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای منتشر شده آمده است: شما می‌توانید در حاشیه‌ی نماز جمعه‌ تهران، مشاهدات و گزارش‌های خود را در قالب‌های فیلم‌، عکس، صوت، یادداشت و نوشته‌های وبلاگی ثبت کنید و به info@khamenei.ir بفرستید تا در این پایگاه اطلاع‌رسانی منعکس شود.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در سفر رهبر انقلاب به قم، نماز جمعه 15 بهمن 89 و سفر به کرمانشاه نیز منعکس‌کننده‌ مطالب ارسالی از سوی هموطنان و نمازگزاران بود.
 

کد مطلب 1523708

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