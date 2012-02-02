به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه‌ این هفته‌ی تهران (14 بهمن‌ماه) به امامت ولی‌امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقامه خواهد شد.

در خبری که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای منتشر شده آمده است: شما می‌توانید در حاشیه‌ی نماز جمعه‌ تهران، مشاهدات و گزارش‌های خود را در قالب‌های فیلم‌، عکس، صوت، یادداشت و نوشته‌های وبلاگی ثبت کنید و به info@khamenei.ir بفرستید تا در این پایگاه اطلاع‌رسانی منعکس شود.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در سفر رهبر انقلاب به قم، نماز جمعه 15 بهمن 89 و سفر به کرمانشاه نیز منعکس‌کننده‌ مطالب ارسالی از سوی هموطنان و نمازگزاران بود.

