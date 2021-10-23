آغاز به کار وبسایت هندی و رسانه آذری KHAMENEI.IR

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای، همزمان با فرارسیدن ایام میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، امام جعفر صادق علیهالسلام و هفته وحدت، فعالیت وبسایت هندی و رسانه آذری پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای ( KHAMENEI.IR) آغاز شد.
رسانه هندی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای پیش از این در شبکههای اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده بود و اکنون با راهاندازی وبگاه با نشانی hindi.khamenei.ir در دسترس مخاطبان خواهد بود.
همچنین همزمان با راهاندازی رسانه هندی، رسانه آذری برای مخاطبان حوزه قفقاز نیز در شبکههای اجتماعی با نشانیهای facebook.com/Khamenei.az و twitter.com/az_Khamenei آغاز به کار میکند.
پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR که از سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرده است، اخبار، بیانات، منظومه اندیشه و سیره رهبر انقلاب اسلامی را پوشش داده و به تولید و انتشار محتوا به زبانهای مختلف میپردازد.
نظر شما