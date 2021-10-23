  1. سیاست
  2. رهبری
۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۱۰

هم‌زمان با فرارسیدن ایام میلاد پیامبر اعظم(ص) انجام شد؛

آغاز به کار وبسایت هندی و رسانه آذری KHAMENEI.IR

آغاز به کار وبسایت هندی و رسانه آذری KHAMENEI.IR

هم‌زمان با فرارسیدن ایام میلاد پیامبر اعظم(ص) وبسایت هندی و رسانه آذری KHAMENEI.IR آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، هم‌زمان با فرارسیدن ایام میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، امام جعفر صادق علیه‌السلام و هفته وحدت، فعالیت وبسایت هندی و رسانه آذری پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ( KHAMENEI.IR) آغاز شد.

رسانه هندی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این در شبکه‌های اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده بود و اکنون با راه‌اندازی وبگاه با نشانی hindi.khamenei.ir در دسترس مخاطبان خواهد بود.

همچنین همزمان با راه‌اندازی رسانه هندی، رسانه آذری برای مخاطبان حوزه قفقاز نیز در شبکه‌های اجتماعی با نشانی‌های facebook.com/Khamenei.az و twitter.com/az_Khamenei آغاز به کار می‌کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR که از سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرده است، اخبار، بیانات، منظومه اندیشه و سیره رهبر انقلاب اسلامی را پوشش داده و به تولید و انتشار محتوا به زبان‌های مختلف می‌پردازد.

کد مطلب 5334588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها