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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

فاطمی عقدا به مهر اعلام کرد:

افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت مسکن با هدفمندی یارانه‌ها/ سیمان گران شد

افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت مسکن با هدفمندی یارانه‌ها/ سیمان گران شد

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه دولت به وعده عدم افزایش قیمت در بخش مسکن پایبند است، گفت: نتیجه تحقیقات نشان داد که طرح هدفمندی یارانه ها در نهایت افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی را در بخش مسکن به همراه دارد.

سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر در خصوص نوسان قیمت ارز و سکه طلا در بازار و تاثیر آن در قیمت مسکن، گفت: نوسان بازار سکه و ارز موجب شد که قیمت برخی از کالاها به طور ناگهانی افزایش پیدا کند در حالی که هیچ توجیهی هم پشت این افزایش قیمتها نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی، افزود: در بخش ساختمان مواد اولیه مانند سیمان، فولاد و مواد پتروشیمی برای تولید در و پنجره از داخل تامین می شود، بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت در بخش مسکن وجود ندارد.

وی درباره افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر، بیان کرد: افزایش قیمت سیمان به دنبال طرحی بود که تولیدکنندگان آن قبلا به دولت برده بودند و در آن درخواست افزایش قیمت دادند ،بنابراین بیش از تورم موجود کشور، انتظار افزایش قیمت را نداریم و دولت به وعده عدم افزایش قیمت پایبند است.

رئیس سازمان تحقیقات ساختمان و مسکن، اظهار داشت: در سال 88 تحقیقی درخصوص تاثیر هدفمندی یارانه ها بر قیمت مسکن از سوی یک تیم خبره و گروهی از اقتصاددانان برجسته کشور انجام شد که نشان داد این طرح در نهایت افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی را در بخش مسکن دارد و بیش از این تاثیری بر قیمتها ندارد.

فاطمی عقدا افزایش قیمتها را متناسب با نرخ تورم ناشی از رونق بخش مسکن دانست و گفت: مسکن و ساخت وساز در کشور ما یکی از محورهای اقتصاد است و بیشترین گردش پول در کشور  به این بخش مربوط می شود، بنابراین رونق ساخت و ساز همراه با افزایش قیمت، طبیعی و متعادل است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اما افزایش ناگهانی در بخش مسکن نداریم و تاکنون هم بررسی قیمت در تمامی شهرها نشان داده است که هیچگونه افزایشی دراین بخش نداشته ایم اما فعالان بازار مسکن از رونق بازار خوشحال هستند، زیرا خرید و فروش در این مدت رونق بیشتری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در تهران هم گزارش مشخصی در خصوص افزایش قیمت ملک نداشته ایم، گفت: افزایش قیمت معقول و متناسب از نشانه های بازار متعادل است اما سود بازار مسکن و ساخت و ساز هم باید متعادل باشد و نتیجه کار نشان می دهد مسکن مهر تاثیر بسزایی در شکستن حباب قیمت ساخت و ساز در کشور داشته است.

کد مطلب 1524000

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