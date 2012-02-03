سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر در خصوص نوسان قیمت ارز و سکه طلا در بازار و تاثیر آن در قیمت مسکن، گفت: نوسان بازار سکه و ارز موجب شد که قیمت برخی از کالاها به طور ناگهانی افزایش پیدا کند در حالی که هیچ توجیهی هم پشت این افزایش قیمتها نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی، افزود: در بخش ساختمان مواد اولیه مانند سیمان، فولاد و مواد پتروشیمی برای تولید در و پنجره از داخل تامین می شود، بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت در بخش مسکن وجود ندارد.

وی درباره افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر، بیان کرد: افزایش قیمت سیمان به دنبال طرحی بود که تولیدکنندگان آن قبلا به دولت برده بودند و در آن درخواست افزایش قیمت دادند ،بنابراین بیش از تورم موجود کشور، انتظار افزایش قیمت را نداریم و دولت به وعده عدم افزایش قیمت پایبند است.

رئیس سازمان تحقیقات ساختمان و مسکن، اظهار داشت: در سال 88 تحقیقی درخصوص تاثیر هدفمندی یارانه ها بر قیمت مسکن از سوی یک تیم خبره و گروهی از اقتصاددانان برجسته کشور انجام شد که نشان داد این طرح در نهایت افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی را در بخش مسکن دارد و بیش از این تاثیری بر قیمتها ندارد.

فاطمی عقدا افزایش قیمتها را متناسب با نرخ تورم ناشی از رونق بخش مسکن دانست و گفت: مسکن و ساخت وساز در کشور ما یکی از محورهای اقتصاد است و بیشترین گردش پول در کشور به این بخش مربوط می شود، بنابراین رونق ساخت و ساز همراه با افزایش قیمت، طبیعی و متعادل است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اما افزایش ناگهانی در بخش مسکن نداریم و تاکنون هم بررسی قیمت در تمامی شهرها نشان داده است که هیچگونه افزایشی دراین بخش نداشته ایم اما فعالان بازار مسکن از رونق بازار خوشحال هستند، زیرا خرید و فروش در این مدت رونق بیشتری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در تهران هم گزارش مشخصی در خصوص افزایش قیمت ملک نداشته ایم، گفت: افزایش قیمت معقول و متناسب از نشانه های بازار متعادل است اما سود بازار مسکن و ساخت و ساز هم باید متعادل باشد و نتیجه کار نشان می دهد مسکن مهر تاثیر بسزایی در شکستن حباب قیمت ساخت و ساز در کشور داشته است.