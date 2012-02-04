به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقری زادگان قبل از ظهر شنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان برنامه‌های آموزشی بخش کهک که با حضور مدیران و معلمان آموزشگاه‌های این بخش در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش برگزار شد، یکی از رسالت‌های معلمان بخش کهک را پیوند زدن ارزش‌های انقلاب اسلامی به دانش آموزان دانست و گفت: بایستی به نسل جوان اطلاع رسانی شود تا آن‌ها بدانند که انقلاب اسلامی با رشادت‌ها و جانبازی‌های شهدا و جانبازان به موفقیت رسیده و تا کنون پیروز شده است.

وی آموزش و پرورش را زیر بنا و ساختار هر کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت امر آموزش و پرورش بایستی تلاش کنیم تا دانش آموزان به نحو مطلوب پیرو اهداف و آرمان‌های شهدا باشند.



باقری زادگان ایام الله دهه فجر را زمینه ساز رهایی و بیداری اسلامی دانست و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری مردی فرزانه رقم خورد که از صدور این انقلاب به جای جای دنیا خبر داده بود.



رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک در ادامه اظهار داشت: هویت اسلامی انقلاب ایران حامل هدایت دیگر انقلاب‌های امروز دنیا است و امروز عزم و اراده جوانان غیور ایران اسلامی به دیگر جوانان کشورهای اسلامی تزریق شده که باعث بیداری اسلامی جهان خواهد شد.



یاد آور می‌شود: در پایان این همایش از برگزیدگان برنامه‌های آموزشی بخش کهک با اهدای هدایایی تجلیل و قدر دانی شد.