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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

طی همایشی/

برگزیدگان برنامه‌های آموزشی بخش کهک تجلیل شدند

برگزیدگان برنامه‌های آموزشی بخش کهک تجلیل شدند

کهک - خبرگزاری مهر: در چهارمین روز از ایام الله دهه فجر طی همایشی از برگزیدگان برنامه‌های آموزشی بخش کهک تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقری زادگان قبل از ظهر شنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان برنامه‌های آموزشی بخش کهک که با حضور مدیران و معلمان آموزشگاه‌های این بخش در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش برگزار شد، یکی از رسالت‌های معلمان بخش کهک را پیوند زدن ارزش‌های انقلاب اسلامی به دانش آموزان دانست و گفت: بایستی به نسل جوان اطلاع رسانی شود تا آن‌ها بدانند که انقلاب اسلامی با رشادت‌ها و جانبازی‌های شهدا و جانبازان به موفقیت رسیده و تا کنون پیروز شده است.

وی آموزش و پرورش را زیر بنا و ساختار هر کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت امر آموزش و پرورش بایستی تلاش کنیم تا دانش آموزان به نحو مطلوب پیرو اهداف و آرمان‌های شهدا باشند.
 
باقری زادگان ایام الله دهه فجر را زمینه ساز رهایی و بیداری اسلامی دانست و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری مردی فرزانه رقم خورد که از صدور این انقلاب به جای جای دنیا خبر داده بود.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک در ادامه اظهار داشت: هویت اسلامی انقلاب ایران حامل هدایت دیگر انقلاب‌های امروز دنیا است و امروز عزم و اراده جوانان غیور ایران اسلامی به دیگر جوانان کشورهای اسلامی تزریق شده که باعث بیداری اسلامی جهان خواهد شد.

یاد آور می‌شود: در پایان این همایش از برگزیدگان برنامه‌های آموزشی بخش کهک با اهدای هدایایی تجلیل و قدر دانی شد.
کد مطلب 1525008

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