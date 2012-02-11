استکبار برنامه جدایی صفوف ملت را در سر دارد

صادق علی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با تکیه بر رهبری عظیم الشان جهان اسلام همواره یاور محرومان بوده و در تمامی صحنه های تاریخی قبل و بعد از انقلاب حضوری حماسی داشتند.

وی افزود: ایران اسلامی به مدد پیروزیهای انقلاب به درجه تعالی و اقتدار رسیده و سبب جنبش عظیمی موسوم به بیداری اسلامی شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه استکبار همواره از طریق جنگ نرم، فتنه های گوناگون و انقلابهای مخملی سعی در تخریب افکار ملت ایران نسبت به ارزشهای نظام داشته است، تصریح کرد: ایران اسلامی اکنون پله های ترقی و تعالی را یکی پس از دیگری سپری می کند.

رنجبر بیان داشت: ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضور پرشور و آگاهانه در 22 بهمن با اقتدار و ابهتی وصف ناپذیر، توطئه های دشمنان را منکوب کردند.

وی گفت: مردم همواره در همه آزمونها و امتحانات پس از انقلاب، حضوری پررنگ تر داشته و تابع ارزشهای نظام والای اسلامی بوده و هستند.

این استاد دانشگاههای مازندران افزود: مردم با حضوری پرشورتر در روز 12 اسفند، نمایندگانی مردمی و دوستدار ولایت فقیه را روانه بهارستان می کنند.