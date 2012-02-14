نشست انتخابات و رسانه در نمایشگاه مطبوعات مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه و انتخابات، با حضور دکتر صادق علی رنجبر استاد دانشگاههای مازندران در غرفه انتخابات و رسانه برگزار می شود.

خبرگزاری مهر، با توجه در پیش بودن انتخابات، نسبت به برگزاری این نشست اقدام کرده است.

از حضور فعالان رسانه ای استان جهت شرکت در این نشست که ساعت 16 چهارشنبه 26 بهمن ماه جاری در میز انتخابات و رسانه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران برگزار می شود، دعوت به عمل می آید.

نهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران تا پنج شنبه 27 بهمن ماه جاری از ساعت 9 الی 17 آماده بازدید علاقه مندان است.

بیش از 42 نشریه محلی و نمایندگی خبرگزاریهای فعال استان در نهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها شرکت کردند.