به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آبفای روستایی شهرستان دشتی صبح چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از این پروژه اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی به مردم و تامین آب مورد نیاز در روستاهای شهرستان دشتی کارهای زیربنایی زیادی صورت گرفته است.

محمد قایدی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 98 درصد روستائیان در این شهرستان از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند و این موضوع یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی به بیان خصوصیات این پروژه پرداخت و اضافه کرد: تعداد 30 روستا با دو هزار و 88 خانوار 9 هزار و 498 نفر تحت پوشش این ایستگاه قرار می گیرند.

وی با اشاره به آغاز این پروژه در سال 1388 افزود: برای اجرای این پروژه سه هزار و 400 میلیون ریال هزینه شده است که امیدواریم بتواند در خدمات رسانی به مردم مفید واقع شود.

رئیس آبفای روستایی شهرستان دشتی ادامه داد: آب روستاهای این شهرستان از هشت حلقه چاه، پنج دهانه چشمه و 15 انشعاب نیز از خطوط اصلی آب‌رسانی می‌شود.

وی اضافه کرد: کل انشعابات مشترکین آب روستایی شهرستان دشتی هشت هزار و 900 فقره است که 94 درصد آن خانگی و مابقی صنعتی و تجاری است.