به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی فشارکی ظهر جمعه در همایش بزرگداشت روز مهندسی و خواجه نصیرالدین طوسی که به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در کشور اظهار داشت: امروز حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی حیاتی به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی سیاست‌های امنیت ملی در قالب برنامه‌های دفاع غیرعامل در کشور اجرا می‌شود.



عوامل تهدیدکننده امنیت ملی



هاشمی در خصوص عوامل تهدیدکننده امنیت ملی اظهار داشت: عوامل تهدید کننده امنیت ملی را به طور کلی می‌توان به دو دسته تهدیدات خارجی و تهدیدات داخلی تقسیم کرد.



مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: تهدیدات خارجی در دو سطح قابل بررسی است که اول در سطح سیستم بین المللی است و تهدیداتی چون بی‌ثباتی بین المللی، تروریسم بین المللی، رقابت اقتصادی جهانی است و دوم سطح سیستمهای منطقه‌ای که نظیر بی‌ثباتی مرزی، جنگ میان دو کشور همسایه.



استاد دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: تهدیدات داخلی نیز می‌تواند شامل بی‌ثباتی، اغتشاش در نظامهای فرعی، تعارضات قومی و نژادی، مشکلات اقتصادی مشکلات زیست محیطی، مسائل فرهنگی باشد.



مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه در تعریف تهدید عنوان کرد: قابلیت‌ها، نیات‌ و گاه‌ اقدامات‌ دشمنان‌ بالفعل‌ و بالقوّه‌ برای‌ممانعت از دستیابی موفقیت آمیز خودی به علایق و مقاصد امنیت ملی به نحوی که ثبات سیاسی‌ و امنیّت‌ ملّی‌ کشور به‌ خطر افتد.



وی عنوان کرد: تهدید ممکن است اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی یا تهدید نرم، نیمه سخت و سخت بوده یا از نوع خارجی یا داخلی باشد.



استاد دانشگاه امام حسین (ع) با بیان تعریفی از زیرساخت ابراز داشت: زیر ساختهای شبکه‌ای از سرمایه‌های فیزیکی و سامانه‌هایی هستند که مبنای پایه و موتور حرکت یا ظرف فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، علمی، فن آوری افراد، گروههای اجتماعی، نهاد‌ها، سازمان‌ها و دولت قرار می‌گیرند.



اهمیت زیرساخت‌ها در کشور



وی به اهمیت زیرساخت‌ها در کشور اشاره کرد و افزود: زیرساختهای کشور شامل تاسیسات، تجهیزات و امکانات کشور، اقتصاد کشور که جامعه و دفاع به آن نیاز دارند و برای مردم و کشور حیاتی و ضروری‌اند.



مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه کرد: زیرساخت‌ها در شرایط بحران مورد تهدید دشمن خواهد بود و حفاظت و ایمنی آن‌ها ضروری است.



وی در ادامه با اشاره به انواع زیرساخت‌ها عنوان کرد: انواع زیرساخت‌ها را می‌توان به 9 زیر مجموعه شبکه‌های حمل و نقل، شبکه ارتباطات انرژی، آب، کشاورزی ومواد غذایی، بهداشت عمومی، بانکداری وامور مالی، دولت و صنایع دفاعی اشاره کرد.



مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به عوامل خطرات و تهدیدات متوجه زیرساخت‌ها گفت: عواملی همچون تاثیرات اقلیمی، پیامد‌های زندگی شهری، خطرات صنعتی، خطرات امنیتی، تهدیدات دشمنان خارجی از انواع تهدیدات است.



ماهیت حملات علیه زیرساخت‌ها



استاد دانشگاه امیر کبیر همچنین به ماهیت حملات علیه زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: تهدید مستقیم علیه زیرساخت، حملات مستقیم به گره یا بخش‌های حساس یا سامانه زیرساخت، تهدید غیرمستقیم علیه زیرساخت، قطع رگهای حیاتی که فعالیت زیرساخت به این وابسته است، نفوذ در زیرساخت، به منظور انهدام یا اختلال در یک زیرساخت دیگر از جمله انگیزه‌های حملات به زیرساخت‌ها است.



استاد دانشگاه امام حسین (ع) در ادامه عنوان کرد: اهداف دشمن از حمله به زیرساخت‌ها اختلال در فعالیتهای جامعه فلج شدن اقتصاد کشور و اداره جامعه، اختلال در زندگی مردم فشار روانی، اختلال در دفاع در برابر مهاجم، رسیدن مهاجم به اهداف خود، تضعیف پایداری کشور، تضعیف اراده ملی و پذیرش شرایط تحمیلی است.



انواع زیرساخت‌ها و سطح اهمیت



هاشمی با اشاره به انواع زیرساخت‌ها و سطح اهمیت آنها عنوان کرد: زیرساخت‌های حیاتی زیرساختهایی هستند که دارای گستره فعالیت ملی می‌باشند و وجود و استمرار فعالیت در آن‌ها برای کشور حیاتی است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیله دشمن باعث اختلال کلی دراداره امور کشور می‌شود.



وی ادامه داد: زیرساخت‌های حساس، زیرساختهایی هستند که دارای گستره فعالیت منطقه‌ای هستند و وجود و استمرار فعالیت آن‌ها برای مناطقی از کشور ضروری است و آسیب یا تصرف آن‌ها بوسیله دشمن باعث بروز اختلال در بخشی از کشور می‌شود.



مشاور رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در در خصوص زیر ساختهای مهم نیز عنوان کرد: این دسته از زیرساخت‌ها زیرساختهایی هستند که دارای گستره فعالیت محلی هستند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای بخشی از کشور ضروری است و آسیب یا تصرف آنها به وسیله دشمن باعث بروز اختلال در بخشی از کشور می‌شود.