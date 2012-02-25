حوادث 24 ساعت گذشته قم 45 مجروح داشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه تا 8 صبح روز جمعه تعداد یک هزار و 111 مورد تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که از این تعداد 137 مورد آن منجر به ماموریت شد.



وی ادامه داد: از تعداد 137 ماموریت 40 تصادف شهری، 4 تصادف جاده ای و 93 ماموریت هم مربوط به بیماری های داخلی، قلبی، تنفسی، مسمومیت با گاز co و سقوط بوده است.



معاون اورژانس قم در خصوص برخی از حوادث گفت: در تماس مردمی با مرکز اورژانس قم در ساعت 15 مورخه روز پنج شنبه مبنی بر مسمومیت جوانی 25 ساله در خیابان آذر سریعاً یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد که متاسفانه پس از رسیدن پرسنل اورژانس بر بالین فرد حاضر و مشخص شد مدتی قبل این جوان بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن فوت کرده است.



فراهانی در ادامه از برخورد یک دستگاه کامیون با یک خودروی پراید در جاده نیزار سلفچگان خبر داد و اظهار داشت: این حادثه در ساعت 17 و 33 دقیقه پنج شنبه رخ داد که در آن متاسفانه سه نفر مصدوم شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط پرسنل اورژانس مصدومان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



وی ادامه داد: در تماس مردمی با اورژانس در ساعت 17و 55 روز پنج شنبه مبنی بر تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه خودروی سمند در کیلومتر58 اتوبان تهران - قم یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.



معاون اورژانس قم اظهار داشت: در این حادثه سه نفر از سرنشینان اتوبوس و یک نفر از سرنشینان سمند مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط پرسنل اورژانس برای تکمیل مراحل درمانی مصدومین به مرکز درمانی شهید دکتر بهشتی منتقل شدند.



فراهانی از برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه پراید خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت 22 و 57 دقیقه روز پنج شنبه در کیلومتر 25 اتوبان قم تهران رخ داد پنج نفر مجروح شدند و مصدومان حادثه به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.



وی وقوع مسمومیت آقایی 54 ساله را از حوادث روز جمعه ذکر رکد و افزود: این حادثه در ساعت در ساعت 16و 8 دقیقه جمعه در خیابان سالاریه رخ داد که پرسنل اورژانس در محل حادثه اعزام حاضر و پس از معاینه فرد مذکور متوجه فوت وی شدند.