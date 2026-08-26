تصادف مرگبار در محور طرود شاهرود؛ یک کشته و ۸ مصدوم بر جای ماند

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره تصادف طی عصر چهارشنبه در محور طرود، در ابتدای چاه‌جام خبر داد و اظهار کرد: این حادثه بین یک دستگاه تریلی و دو خودروی پژو ۴۰۵ رخ داده است.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، عوامل اورژانس و امدادی به محل اعزام شدند و پس از حضور در صحنه مشخص شد که یک نفر در این سانحه جان خود را از دست داده است.

رئیس اورژانس شاهرود با بیان اینکه این حادثه هشت مصدوم نیز بر جای گذاشته است، گفت: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، با همکاری نیروهای اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

عظیمی ادامه داد: یک دختر دو ساله و یک پسر هشت ساله نیز در میان مصدومان این حادثه هستند.