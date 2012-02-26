به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی در پایان تمرین صبح یکشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه شرایط امروز تیم ملی خوب است و اردو از ابتدا تا امروز با برنامه ریزی خوب پیش رفته است.

وی افزود: با تمرینات خوبی که پشت سر گذاشته ایم بازیکنان شرایط روحی مطلوب و حتی عالی دارند و آماده هستیم که با برتری مقابل قطر به عنوان تیم صدرنشین گروه خود و با اقتدار به مرحله چهارم مسابقات انتخاباتی جام جهانی در قاره آسیا صعود کنیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص دیدارهای تدارکاتی این تیم، گفت: نمی شود گفت نتایج دیدارهای تدارکاتی اهمیت ندارد بلکه نتیجه هم در جای خود دارای اهمیت است اما مهمتر از آن این است که کادر فنی نقاط ضعف و قوت تیم را شناخته و شرایط را برای آماده شدن هر چه بهتر تیم فراهم کند.

رضایی در خاتمه ابراز امیدواری کرد روز چهارشنبه و با حمایت تماشاگران تیم ملی فوتبال کشورمان موفق به شکست قطر شود.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخاباتی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.