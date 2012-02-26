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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

غلامرضا رضایی:

ایران با اقتدار به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد مقدماتی جام جهانی می‌شود

ایران با اقتدار به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد مقدماتی جام جهانی می‌شود

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان شرایط این تیم را مطلوب خواند و ابراز امیدواری کرد ملی پوشان فوتبال کشورمان به عنوان تیم اول گروه خود به مرحله چهارم مسابقات انتخابات جام جهانی در قاره آسیا صعود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی در پایان تمرین صبح یکشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه شرایط امروز تیم ملی خوب است و اردو از ابتدا تا امروز با برنامه ریزی خوب پیش رفته است.

وی افزود: با تمرینات خوبی که پشت سر گذاشته ایم بازیکنان شرایط روحی مطلوب و حتی عالی دارند و آماده هستیم که با برتری مقابل قطر به عنوان تیم صدرنشین گروه خود و با اقتدار به مرحله چهارم مسابقات انتخاباتی جام جهانی در قاره آسیا صعود کنیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص دیدارهای تدارکاتی این تیم، گفت: نمی شود گفت نتایج دیدارهای تدارکاتی اهمیت ندارد بلکه نتیجه هم در جای خود دارای اهمیت است اما مهمتر از آن این است که کادر فنی نقاط ضعف و قوت تیم را شناخته و شرایط را برای آماده شدن هر چه بهتر تیم فراهم کند.

رضایی در خاتمه ابراز امیدواری کرد روز چهارشنبه و با حمایت تماشاگران تیم ملی فوتبال کشورمان موفق به شکست قطر شود.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب هفته ششم و پایانی از مرحله  سوم مسابقات فوتبال انتخاباتی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 1543973

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