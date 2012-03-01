تحویل صندوق های اخذ رای شهرستان اراک به مسئولان شعب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم پورقاسمیان از آغاز تحویل صندوق های اخذ رای به مسئولان شعب حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب خبر داد و گفت: تا ساعت 24 امروز، کل صندوق های اخذ رای مناطق روستایی، بخش های مرکزی، ساروق و معصومیه و از ساعت 24 تا شش صبح صندوق های اخذ رای مناطق شهری به مسئولان شعب تحویل می شود.

وی گفت: تمام عوامل و تجهیزات برگزاری انتخابات از جمله رایانه و تلفن ها باید برای ساعت هفت صبح مستقر و مهیا باشند و انتخابات راس ساعت هشت صبح آغاز می شود.

فرماندار شهرستان اراک ادامه داد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه فراهم شده و امید است مردم در این انتخابات حضوری گسترده تر از عرصه های قبلی داشته باشند و در این آزمون بالاترین نمره را کسب کنند.

پورقاسمیان گفت: دشمنان تاکنون از هر راهی که وارد شده اند، در مقابل جمهوری اسلامی ایران شکست خورده اند و در حال حاضر همه تلاش خود را برای کمرنگ جلوه دادن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به کار گرفته اند که در این راستا همه باید هوشیار باشند و با حضور گسترده و پر شور، بار دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام بزنند.

وی افزود: اقشار مختلف مردم وظیفه دارند علاوه بر حضور حداکثری، با آگاهی کافی در این انتخابات شرکت و اصلح ترین افراد را انتخاب کنند.