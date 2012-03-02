مردم جزیره بوموسی اراده خود را به همگان ثابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم جزیره هرمز خود را نماینده ایران 75 میلیونی می دانند، امروز هم همچون سایر نقاط استان مردم جزیره بوموسی در انتخابات حضوری چشمگیر داشتند.

همچنین در این روز استاندار هرمزگان با حضور در جزیره بوموسی رای خود را در صندوق انداخت و حضور مردم ابوموسی در انتخابات را دیدنی و نمودی از لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.

وی اضافه کرد: امروز از همان ساعات آغازین، می توان جلوه های بسیار زیبا و فراموش نشدنی ای از مشارکت بی سابقه مردم ابوموسی را مشاهده کرد.

استاندار هرمزگان گفت: انتظار هم همین بود که مردم استان هرمزگان رکورد دار این حضور باشند که بازدید از ابوموسی نمونه ای از این حضور حداکثری است.

عزیزی بیان داشت: انتظار داریم مردم ولایتمدار هرمزگان در ساعات اولیه رای گیری حاضر شوند و این حرکت را به ساعات انتهایی موکول نکنند.

استاندار هرمزگان از عوامل اجرا کننده انتخابات در جزیره ابوموسی قدردانی کرد.

جزیره ابوموسی جزیره‌ای متعلق به ایران در خلیج فارس است. مساحت این جزیره در حدود 25 کیلومتر مربع است. جزیره ابوموسی در 26 درجه خط عرض شمالی و در 55 درجه خط طول شرقی واقع شده‌است.

فاصله میان «جزیره ابوموسی» و جزایر تنب به دلیل عمق مناسب آب تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفتکش‌های بزرگ است.

این جزیره در اسناد تاریخی با نام بوموو BOUMOUوبوم اوAOU یعنی آب (معرب آن بومف)و بوموسو و گپ سبزو نام داشته(به معنای جای سبز). در نقشه‌های قدیمی بوموف یا بوموسو ثبت شده (بوم به معنی مکان است و "سو" چند معنی دارد سوSOU مخفف سوز SOUZ نام یک نوع سبزی است و به طور کلی نیز در زبان فارسی کهن معنی سبز می‌دهد و در مجموع می‌توان آنرا به معنای سرزمین سبزنامید). نام ابو موسی یک نام جدید می‌باشدو سابقه آن به حدودبیشتر از یکصد سال قبل برمی گردد که یکی از ساکنان بنام ابوموسی این نام را بجای بوموسو BOUMOUSOUرایج ساخت.

جمعیت ابوموسی، بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385، برابر با هزار و 705 نفر بوده‌است. بیشتر این ساکنان شهروندان ایرانی هستند و اقلیت اماراتی که در آن ساکن هستند بر اساس قراردادی میان ایران و امارات حق اقامت دائم در ابوموسی را دارند. شهروندان ایرانی ساکن در جزایر به ویژه در بوموسی غالبا جمعیت جزیره خود را 75 میلیون نفر می دانند. این بدان معناست که این قطعه نه تنها بخشی تفکیک ناپذیر از ایران زمین است بلکه خط مقدم سرزمین ایران است.

جزیره ابوموسی جنوبی‌ترین جزیره ایرانی آبهای خلیج فارس است. این جزیره در 222 کیلومتری بندرعباس و هم چنین در 75 کیلومتری بندر لنگه ، در 60 کیلومتری شمال امارت شارجه در امارات متحده عربی واقع شده‌است. و 160 کیلومتر از تنگه هرمز فاصله دارد. جزیره ابوموسی یکی از چهارده جزیره استان هرمزگان است که بیشترین فاصله از سواحل ایرانی خلیج فارس را دارد و طول و عرض آن درحدود 4.5 کیلومتر است. شهر ابوموسی مرکز جزیره ابوموسی است. ارتفاع آن از سطح دریا 46 متر است.