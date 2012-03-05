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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

اخبار ورزشی استان یزد/

برترین های مسابقات تنیس روی میز مهریز معرفی شدند

برترین های مسابقات تنیس روی میز مهریز معرفی شدند

یزد - خبرگزاری مهر: مسابقات تنیس روی میز جوانان شهرستان مهریز با قهرمانی محمد صادق دهقان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در سالن تنیس روی میز ورزشگاه معلم مهریز برگزار شد پس از محمد صادق دهقان، حسین باقی آبادی و مسلم خواجه دوم و سوم شدند.

سه فدراسیون به انجمن تبدیل شدند

احمد گواری، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان از تبدیل سه فدراسیون به انجمن خبر داد و گفت: فدراسیون های آمادگی جسمانی و ایروبیک، بدنسازی و پرورش اندام و کونگ فو، از این پس به عنوان انجمن به فعالیت خود ادامه خواهند داد. 

احمد گواری با اعلام این خبر افزود: در راستای کوچک سازی، تجمیع امکانات و سرویس دهی بیشتر و بهینه به ورزشکاران، مربیان و مخاطبان این رشته ها و همچنین به منظور نظارت دقیق تر، پس از بررسی و جلسات متعدد کارشناسی، تصمیم بر این شد که از این پس فعالیت فدراسیون های آمادگی جسمانی و ایروبیک در قالب انجمن و زیر نظر فدراسیون همگانی پیگیری شود، همچنین مقرر شد فدراسیون کونگ فو تحت نام انجمن هنرهای رزمی ایرانی و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در قالب انجمن، به عنوان زیرمجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: فعالیت های این سه فدراسیون که به انجمن تبدیل شده اند، به طور موقت و تا اطلاع ثانوی با تمام امکانات به فدراسیون همگانی و انجمن های ورزشی منتقل می شود.

وی همچنین اظهار داشت: مسئولیت انجمن های آمادگی جسمانی و ایروبیک و هنرهای رزمی ایرانی و بدنسازی و پرورش اندام به ترتیب برعهده روسا و سرپرستان سابق این سه فدراسیون یعنی رباب شهریان، علی منتظری و محمدرضا کاظمی آشتیانی خواهد بود.

حضور تیم نوجوانان و جوانان پهلوانی و زورخانه ای استان یزد در مسابقات قهرمانی کشور

تیم پهلوانی و زورخانه ای استان یزد در رده های سنی نوجوانان و جوانان در مسابقات قهرمانی کشور حضور خواهند یافت.

تیم پهلوانی و زورخانه ای استان با علی میرحسینی، جاسم ابحت، یاسر شرفی و محمد حسین ربانی در رده نوجوانان و علی محمد میرحسینی، حمیدرضا دهقان، حامد خادمی و ابوالفضل میرجلیلی در رده جوانان در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

مسابقات پهلوانی و زورخانه ای قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان از 14 اسفند ماه به مدت سه روز در استان تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1551063

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