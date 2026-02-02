برنامه ریزی اداره کل تبلیغات اسلامی ایلام برای جشن های نیمه شعبان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی صبح دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت ایام الله دهه فجر و ولادت امام رضا (عج) با اشاره به معجزه الهی بودن انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی بر اساس محاسبات انسانی قابل پیش‌بینی نبود و دست امداد الهی پشت این حرکت عظیم تاریخی بود.

وی با تاکید بر نقش بی‌بدیل مردم و روحانیت در پیروزی انقلاب، افزود: امروز پس از نزدیک به ۴۷ سال، جمهوری اسلامی روزبه‌روز باشکوه‌تر و مقتدرتر می‌شود؛ رهبری مردمی و شجاع مانند امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، از ارکان این تداوم و عزت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام، با بیان خاطره‌ای از ساده‌زیستی و مردمداری امام راحل(ره)، این ویژگی‌ها را الگویی برای مسوولان دانست و گفت: مردمی بودن و شجاعت در میدان، رمز ماندگاری و پیشرفت نظام است.

وی از برگزاری گسترده جشن‌های نیمه شعبان در سال گذشته خبر داد و گفت: این جشن‌ها در ۱۰ شهرستان استان و با ایجاد ۱۲۳ غرفه برگزار شد که بر اساس برآوردها، بیش از ۷۰ هزار نفر (معادل بیش از ۱۰ درصد جمعیت استان) در آن شرکت کردند؛ تنها در شهر ایلام حدود ۲۰ هزار نفر حضور یافتند.

حاج آقا رحیمی ادامه داد: برنامه‌های امسال با هدف مردمی‌تر شدن و با توجه به شرایط جوی، در حال برنامه‌ریزی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام از اجرای دوره‌های «هوش مصنوعی و سواد رسانه» برای حدود ۵۰۰ نفر خبر داد و هدف آن را تربیت کنشگران فضای مجازی انقلابی و متدین عنوان کرد؛ همچنین، وی به اجرای «طرح تابستانه» در ۱۲۰ نقطه شهر ایلام و سپس «طرح مربی‌گری کودک و نوجوان» با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی در چهار شهرستان اشاره کرد که منجر به آموزش مربیان متخصص شد.

وی اضافه کرد: بر اساس این بستر، امسال طرحی در ۸۴ نقطه استان با حضور این مربیان در حال اجرا است.

حجت‌الاسلام رحیمی با ارائه آمار، از رشد حدود ۷۰ درصدی شرکت‌کنندگان در اعتکاف دانش‌آموزی و دانشجویی استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۹ درصد معتکفان را افراد ۹ تا ۲۰ سال تشکیل می‌دادند.

وی تاثیرگذاری نهادهای فرهنگی با بودجه مناسب را نمونه‌ای از موفقیت در شهرستان سیروان دانست که حضور در اعتکاف از صفر به ۱۶۱ نفر رسید.

وی با تاکید بر نقش محوری رسانه و فضای مجازی در جنگ امروز دشمن، از فعالان این عرصه خواست تا با تولید محتوای اثرگذار، به تبلیغ معارف ناب اسلامی و روشنگری بپردازند و صفاتی مانند ساده‌زیستی و اقتدار رهبری انقلاب را به درستی به تصویر بکشند.

رحیمی، هدف اصلی اداره کل تبلیغات اسلامی را حرکت به سمت مردمی‌سازی هرچه بیشتر برنامه‌ها دانست و گفت: اگرچه نهادها و ادارات وظیفه دارند کمک کنند، اما محور اصلی، مشارکت و حضور مردم است.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای، خواستار حمایت بیشتر برای اجرای برنامه‌های فرهنگی باکیفیت و گسترده شد.