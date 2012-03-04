عبور صادرات دانش بنیان از مرز 1.2میلیارد دلار/ ایجاد اتحادیه دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز در حاشیه نشست تخصصی کمیته صادرات محصولات دانش بنیان در جمع خبرنگاران با اشاره به میزان صادرات محصولات دانش بنیان افزود: میزان صادرات محصولات دانش بنیان در سال 89 حدود 625 میلیون دلار و در سال 90 از مرکز 800 میلیون دلار گذشته است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به برگزاری جلسه ای با معاون اول رئیس جمهوری، اظهار داشت: در این جلسه تکلیف شد که میزان صادرات کالا و محصولات دانش بنیان در سال 1391 از 1.2 میلیارد دلار عبور کند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات کالا و محصولات دانش بنیان و خدمات فنی – مهندسی حدود 2.5 میلیارد دلار است، یادآور شد: محصولات دانش بنیان صادر شده در کلیه زمینه های فناوری بوده است.



حمایت معاونت علمی از صادرکنندگان کالاهای دانش بنیان



سلطانخواه از حمایت های این معاونت از صادرات محصولات و کالاهای دانش بنیان خبر داد و اضافه کرد: این معاونت علاوه بر اعمال حمایت هایی در زمینه عرضه محصولات دانش بنیان در در نمایشگاه های تخصصی، تلاش می کند تا این محصولات بتوانند استاندارد بین المللی یا کد HS را برای ورود به بازارهای بین المللی دریافت کنند.



وی ایجاد سامانه های صادراتی در گمرکات کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت را از دیگر تسهیلات نام برد و خاطر نشان کرد: اعطای وام به شرکتهای موفق در عرصه ارائه کالا و خدمات دانش بنیان از دیگر تسهیلاتی است که برای صادرات محصولات در نظر گرفته شده است.



ایجاد اتحادیه تولید کنندگان دانش بنیان



رئیس بنیاد ملی نخبگان ایجاد اتحادیه صنفی تولید کنندگان و صادر کنندگان دانش بنیان را دیگر برنامه های این معاونت برای حمایت از صادرات کالاهای دانش بنیان دانست و یادآور شد: با تشکیل این اتحادیه می توان منافع شرکتها را در صادرات کالاهای خود تضمین کرد.