اعترافات یکی از مدیران بانک ملی/ پرونده بیمه ایران متهمان زیادی دارد

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و هفتمین نشست خبری خود در مورد پرونده خاوری گفت: اقدامات قانونی در مورد این متهم انجام شده و همچنین مقامات کانادا و اینترپل هم همکاری کردند ولی نمی دانم به نتیجه می رسد یا نه. البته این یک آزمون برای مدعیان مبارزه با فساد است.

وی همچنین اعلام کرد به پرونده های مربوط به تخلفات و جرائم چهارشنبه سوری قبل از سال نو رسیدگی می شود.

فرمایشی خواندن دادگاه اختلاس جفا به قوه قضائیه است

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص انتشار مطلبی در یکی از روزنامه ها (روزنامه ایران) مبنی بر اینکه دادگاه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیاردی دادگاهی فرمایشی بوده است گفت: این اظهار نظر جفا است زیرا قوه قضائیه در این پرونده بسیار وقت گذاشته و کار کرده است. همین اقدامات موجب کشف زوایای مختلف این پرونده بود. اگر مطالب این روزنامه نشر اکاذیب باشد با آن برخورد می کنیم.

نتیجه پرونده شکایت دیوان محاسبات از دولت

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا هنوز نتیجه پرونده شکایت دیوان محاسبات از دولت مبنی بر عدم واریز 4 میلیارد دلار از درآمد نفتی به خزانه دولت اعلام نشده گفت: دیوان محاسبات وظیفه بررسی محاسبات کشور را دارد و اگر به تخلفی رسید به دستگاههای ذیربط هشدار و همچنین به مجلس هم گزارش می دهند. اگر هم تخلفات جرم باشد به قوه قضائیه گزارش می کنند. البته دیوان محاسبات باید اسناد مدارک خود را ارائه کند تا پرونده به دادگاه برود و اینگونه پرونده ها در حال رسیدگی است و قطعا نتیجه آن اعلام می شود.

وی در مورد پرونده امیر میرزایی حکمتی که به جرم جاسوسی دستگیر شده است افزود: در دادگاه تجدید نظر به پرونده اعتراض شد که اکنون به دیوان عالی رفته و در شعبه هم ارز است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بیمه ایران گفت: پرونده در حال رسیدگی است و متهم هم زیاد دارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد مراکز ترک اعتیاد که بدون مجوز رسمی با اقدامات خلاف انسانی فعالیت می کنند گفت: اگر از چنین مراکزی اطلاع داشتید حتما به نیروی انتظامی و دستگاه قضا گزارش دهید.

دادستان کل کشور در مورد پرونده چشم روباه و فعالیت افرادی که با BBC فارسی همکاری می کردند گفت: این پرونده ها در حال رسیدگی است.

نرخ دیه سال 90 اعلام می شود

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد نرخ پیشنهادی قوه قضائیه برای دیه سال 90 گفت: در حال بررسی هستیم البته در قانون جدید مجازات اسلامی تغییراتی انجام شده است که بر اساس آن نرخ دیه اعلام می شود. قوه قضائیه در این مورد در حال رایزنی با کارشناسان و سازمانهای مرتبط است و به زودی نرخ دیه اعلام می شود.

اعترافات یکی از مدیران بانک ملی

سخنگوی دستگاه قضا در مورد متهمان دیگری پرونده فساد مالی اخیر گفت: رئیس یکی از شعبات بانک ملی که مدتی است بازداشت است امروز یا دیروز با یکی از بستگانش ملاقات کرده و پس از مدتها مطالب جدیدی را مطرح کرده است که با این اطلاعات افراد دیگری هم وارد پرونده می شوند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چهارمین آمر به معروف در حالی در شیراز مورد ضرب و شتم قرار گرفته که سه قربانی دیگر همچنان بلاتکلیف هستند گفت: یک مورد از احکام بازدارنده نبود و دادستان تهران هم اعتراض کرد. البته نمی توانیم بگوییم هر مجازاتی که بازدارنده نیست صحیح نیست.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده موسوی و کروبی از حصر خانگی خارج می شوند گفت: منبع خبر را بفرمایید من تائید یا تکذیب نمی کنم.



دعوت از نامزدها در سیما قبل از شروع تبلیغات مشکلی ندارد



سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا دعوت برخی از نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما تبلیغ محسوب نمی شود اظهار داشت: باید این امکان فراهم شود تا تمام نامزدها بتوانند از صدا و سیما استفاده کنند ولی چون دعوت از نامزدها قبل از شروع تبلیغات بوده است مشکلی ندارد.



حجت الاسلام محسنی اژی در پاسخ به اینکه چرا بر خلاف گزارشاتی که نیروی انتظامی مبنی بر دستگیری باندهای زیاد قاچاق شیشه و مخدرها می دهد دستگاه قضا گزارشی از مجازات مجرمین نمی دهد گفت: پرونده های زیادی به دستگاه قضا ارجاع شده که در بسیاری از موارد در حال ابلاغ و یا اجرای حکم هستیم.

پرونده مداحان منجر به صدور قرار نشده است



سخنگوی دستگاه قضا در مورد شکایت دولت از مداحان تهرانی گفت: هنوز پرونده منجر به صدور قرار نشده است.



وی در مورد متهمان بازار سکه و ارز گفت: پرونده در این خصوص تشکیل شده و در مرحله برگزاری دادگاه قرار دارد.

محسنی اژه ای در مورد پرونده جوانفکر گفت: حکم وی قطعی شده است.

