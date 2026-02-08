به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: برف، باران و مه‌گرفتگی پدیده‌های غالب جوی در برخی محور استان‌های اردبیل، قزوین، زنجان، البرز، تهران، مازندران، گیلان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، چهارمحال‌وبختیاری، کرمان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد است. همچنین در برخی محورهای استان‌های ایلام، خوزستان و هرمزگان بارش باران گزارش شده است.

بنا بر اعلام این مرکز، ترافیک در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس در آزادراه قزوین - کرج و همچنین در محدوده مهرشهر در آزادراه کرج - قزوین سنگین است.

بر اساس این گزارش، تردد در مسیرهای رفت‌وبرگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت روان گزارش شده و محورهای شمالی نیز با بارش پراکنده برف‌وباران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات همراه هستند.

گفتنی است، محورهای پونل - خلخال، هشتگرد - طالقان، تهم - چورزق و شهرکرد - مسجدسلیمان (گردنه چری) مسدود بوده و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، وازک - بلده و مسیرهای رفت‌وبرگشت سی سخت - پادنا نیز دارای انسداد فصلی هستند.