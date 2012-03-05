معتادان و متکدیان از سطح شهرها جمع آوری شوند/تشکیل ستادهای هدایت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان هرمزگان با تاکید بر به کارگیری تمامی ظرفیتها و قابلیتهای استان هرمزگان برای رفاه حال مسافران نوروزی، اظهار داشت: در نوروز سال 91 ساز و کاری جدید با عنوان ستادهای هدایت در ورودی تمامی شهرهای استان هرمزگان ایجاد خواهد شد که وظیفه آنها اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران نوروزی است.

وی ادامه داد: در این ستادها باید نمایندگان دستگاههای خدمات دهنده در نوروز حضور داشته باشند تا بتوانند به تمامی سولات مسافران پاسخ دهند و خدمات مختلفی را به آنها ارائه دهند.

استاندار هرمزگان در ادامه به فعالیت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی هرمزگان در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: این ستاد در ایام تعطیلات نوروز به طور دائم با حضور نمایندگان عالی رتبه دستگاههای اجرایی حاضر در ستاد در اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان فعال خواهد بود و تمامی کارهای پشتیبانی، هدایت و تامین امنیت مسافران نوروزی بر عهده این ستاد است.

عزیزی عنوان کرد: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی باید تمامی نیازهای ایام تعطیلات نوروز را مدیریت کند و تمامی مشکلات نقاط مختلف استان هرمزگان در نوروز باید توسط این ستاد رفع شود.

وی در ادامه با تاکید بر کمک تمامی دستگاههای اجرایی به اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، تصریح کرد: تمامی دستگاهها از جمله شهرداری ها، فرمانداری ها و دانشگاه علوم پزشکی باید در ایام تعطیلات نوروز به علت تردد فراوان مسافر در بنادر هرمزگان به اداره کل بنادر و دریانوردی کمک کنند تا مسافرتهای دریایی به خوبی انجام شوند.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: مشکل کمبود پارکینگ یکی از مشکلات اساسی شهر بندرعباس محسوب می شود که شهرداری باید از تمامی فضاهای موجود برای رفع این مشکل در تعطیلات نوروز استفاده کند.

عزیزی گفت: جمع آوری متکدیان و معتادان از سطح شهرها و همچنین رفع مشکلات عابر بانکها یکی دیگر از مسائلی است که باید پیش از آغاز تعطیلات انجام شود.

وی با اشاره به لزوم معرفی جاذبه های گردشگری استان هرمزگان، تصریح کرد: باید با یک اطلاع رسانی مطلوب تمامی جاذبه های گردشگری استان هرمزگان به مسافران نوروزی معرفی شوند تا در زمان تعطیلات، جمعیت مسافران در یک نقطه خاص متمرکز نشوند و از مناطق مختلفی بازدید کنند.

استاندار هرمزگان بیان داشت: در حال حاضر باید ارائه خدمات به مسافران نوروزی در دستور کار تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط قرار بگیرد و اداره کل مدیریت بحران هرمزگان نیز باید برای این ایام تمهیدات لازم را در نظر گیرد.