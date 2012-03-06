اخبار کوتاه هفته درختکاری کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کرج از غرس 60 هزار اصله نهال طی هفته درخت کاری و منابع طبیعی در این کلانشهر خبر داد.



سید علی آقازاده اظهار داشت: پس از پیگیریهای فراوان، پارک جهان نما تحویل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج شد که تاکنون اقدامات مطلوبی جهت احیای این پارک انجام شده است.

وی افزود: در این راستا تاکنون اعتبار مطلوبی برای احیا و بازسازی این پارک از سوی شهرداری هزینه شده که طبق برنامه ریزی برای سال آینده نیز دو میلیارد تومان اعتبار در پارک مذکور هزینه می شود.



برخورد جدی با قطع بی مورد درختان در کرج/ شهرداری در حفظ درختان اهتمام ویژه دارد



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از برخورد جدی با قطع بی مورد درختان در این کلانشهر خبر داد و گفت: در این زمینه شهرداری در حفظ درختان اهتمام ویژه دارد.



عباس زارع در خصوص قطع تعدادی از درختان در یکی از خیابانهای فرعی بلوار چهارباندی مهرشهر کرج اظهار داشت: این موضوع از سوی شهروندان به این سازمان گزارش شد که سریعا کارشناسان این سازمان در محل مورد نظر حضور یافتنه و مراتب این تخلف را بررسی کردند.

وی افزود: در این زمینه اقدامات لازم برای جلوگیری از این اقدام، از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است تا برای جلوگیری از تکرار این اقدام، مراجع قضایی تصمیم بگیرند



اجرای طرح دانش در مدارس کرج/ دانش آموزان نحوه کاشت درخت را فرا گرفتند



همزمان با فرا رسیدن هفته درختکاری، ظهر سه شنبه با حضور عباس زارع، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، طرح دانش در مدارس این کلانشهر اجرا شد که طی آن دانش آموزان نحوه کاشت درخت را فرا گرفتند.



در این زمینه، امروز از سوی این سازمان طرح دانش در مدارس کلانشهر کرج اجرا شد.



برپایی ایستگاه آموزشی فضای سبز در کرج



مسئول آموزش سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از برپایی ایستگاه آموزشی طی هفته درختکاری در محل این سازمان خبر داد.



مرجان مساعد اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته درختکاری از 15 تا 21 اسفندماه سال جاری، با شعار "بنشانیم درخت تا طبیعت نفسی تازه کند"، از سوی این سازمان برنامه های مختلفی در کلانشهر کرج برگزار می شود.

وی افزود: در این زمینه مقرر شده که به همت واحد آموزش، طی هفته درختکاری و منابع طبیعی، ایستگاه آموزش در محل سازمان برای شهروندان برگزار شود.

این مسئول عنوان کرد: در این دوره ها که به صورت رایگان برگزار می شود، شهروندان در مقاطع مختلف سنی می توانند شرکت کنند و به فراگیری نکات ارائه شده بپردازند.



کاشت شش هزار اصله نهال در منطقه سه آغاز شد



مسئول فضای سبز شهرداری منطقه سه کرج گفت: همزمان با آغاز هفته درختکاری و منابع طبیعی، کاشت شش هزار و 800 اصله نهال در این منطقه آغاز شده است.



ساسان انتظاری افزود: نهالهای کاشته شده از گونه های مهم چنار، زبان گنجشک، توت نرک، توت کاکوزا به منظور توسعه عرصه های طبیعی درسطح معابر وخیابانهای این منطقه است و این نهالها توسط ماشین آبرسان در هفت نوبت تا اردیبهشت آبیاری می شوند.

وی اضافه کرد: همچنین کاشت نهال خرمالو در واحدهای مسکونی براساس ثبت نام متقاضی این نهال توسط یک کارشناس و دو کارگر کاشت این نهال انجام می شود همچنین کاشت درختچه های زینتی، یاس زرد، رز در واحدهای مسکونی توسط کارشناس انجام می شود.