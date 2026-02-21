کاشت ۲۴ هزار نهال در بوستان جنگلی سرخه حصار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به بازدیدهای میدانی و ارزیابی وضعیت فضای سبز بوستان سرخهحصار در کارگروه تخصصی مرتبط با آن اظهار کرد: در پی شناسایی و حذف درختان آفتزده و آسیبدیده، عملیات جایگزینی با گونههای مقاوم و سازگار با اقلیم تهران در دستور کار قرار گرفت.
شهردار منطقه ۱۳ افزود: در این راستا، کاشت ۳۳ هزار و ۲۵۰ اصله نهال از گونههایی نظیر داغداغان، زیتون تلخ، قلب زرین و گیلکی برنامهریزی شده که تاکنون بیش از ۲۴ هزار اصله آن غرس شده واین طرح نیز تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول با تأکید بر رعایت اصول فنی در اجرای این طرح تصریح کرد: فاصلهگذاری استاندارد بین درختان، استفاده از الگوی کاشت ضربدری و تأمین خاک و کود مناسب، از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش ماندگاری و رشد مطلوب نهالها انجام شده است.
وی با بیان اینکه بهرهگیری از سیستم آبیاری مکانیزه، نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب دارد، ادامه داد: این روش در تامین نیاز آبی درختان نیز موثر بوده ودر شرایط کمآبی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مرتضوی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در راستای احیای گسترده فضای سبز و بهره مندی هر چه بهتر شهروندان از فضای قطب گردشگری شرق پایتخت خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت احیای فضای سبز، ارتقای کیفیت زیستمحیطی و افزایش سرانه فضای سبز در منطقه ۱۳ به شمار میرود.
