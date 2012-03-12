پیروان اهل بیت(ع) در سراسر جهان تشکلهای رسمی ایجاد می کنند

حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح مهمترین اقدامات مجمع در سال 90 پرداخت و گفت: مجمع جهانی اهل بیت(ع)با توجه به شرایط فعلی جهان و وضعیت عمومی جهان اسلام و مسئله بیداری اسلامی حداکثر توان خویش را به کار گرفت تا در فرصتهای پیش آمده به معرفی مکتب اسلام و قرآن و مکتب اهل بیت(ع) بپردازد.

وی برگزاری "پنجمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع)" را از مهمترین برنامه های مجمع در سال 90 اعلام کرد و افزود: در این همایش بیش از 600 نفر از اعضا و مهمانان خارجی از 110 کشور جهان شرکت کردند و در مدت چهار روز همایش همه اعضا با حضور فعال خویش برای پیشبرد اهداف مجمع به رایزنی پرداختند و در کمیسیونهای مربوطه تصمیمات ارزشمندی گرفته شد که امیدواریم این مصوبات به تدریج در کشورهای مختلف عملیاتی شود.



حجت الاسلام اختری تأکید کرد: مجمع جهانی اهل بیت(ع) با توجه به خیزش اسلامی در منطقه تلاش کرد در حوزه ترجمه کتاب بیشتر فعال شود به گونه ای که حدود 100 عنوان کتاب به زبانهای مختلف چاپ و منتشر شد و این گام بزرگی در شرایط امروزی جهان اسلام است.



وی درباره اقدامات مجمع جهانی اهل بیت(ع) برای افزایش همبستگی میان شیعیان جهان گفت: مجمع تلاش دارد که در مناطق مختلف جهان که نسبت به مکتب اهل بیت(ع) آگاهی وجود دارد، برنامه های منسجمی را دنبال کند همچنین تلاش داریم تا پیروان اهل بیت را برای ایجاد تشکلهای رسمی تشویق کنیم تا خود بتوانند جایگاه رسمی خویش را در کشورهای خود از نظر فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.



دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت تأکید کرد: تلاش می کنیم تا مجامع محلی پیروان اهل البیت(ع) را در کشورهای مختلف به یکدیگر پیوند دهیم تا میزان همکاری های این مراکز با یکدیگر افزایش یابد مثل کاری که در مورد سومالی در سال جاری داشتیم و با اعزام هیئتی از سوی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در مورد کمک به رفع قحطی و حمایتهای فرهنگی در آنجا برنامه ریزی کرده ایم که ان شاء الله در سال 91 چند برنامه علمی-فرهنگی در سومالی اجرا خواهد شد.

وی یکی از اهداف اصلی مجمع جهانی اهل بیت(ع) را ایجاد زمینه مشارکت شیعیان و همبستگی بین آنها خواند و گفت: طبق اساسنامه مجمع این مسئله مورد تأکید قرار گرفته که همه خیرین و افرادی که برای کمک به مسلمانان و حتی غیرمسلمانان توانمندی دارند این احساس مسئولیت را در آنها افزایش دهیم.

اختری افزود: همانطور که در دین مقدس اسلام و طبق آیات قران کمک به دیگران یک فریضه خوانده شده است؛ مجمع در این مسیر تلاش می کند تا فرهنگ تعامل که از اصول قرآنی است را در میان مسلمانان و پیروان اهل بیت افزایش دهد. به همین جهت تصمیم داریم که در کشورهای مختلف مجموعه های را به عنوان خیریه راه اندازی کنیم تا کمکهای شیعیان را جمع آوری کرده تا در مسیر درست خود هزینه شود.

وی کمبود امکانات را از مهمترین مشکلات مجمع جهانی اهل بیت(ع) برشمرد و افزود: با توجه به وضعیت عمومی مردم و جهان و اقبالی که نسبت به اسلام و مکتب اهل بیت(ع) وجود دارد وظیفه ما بسیار سنگین است؛ مجمع سعی کرد از نظر تهیه و تولید محتوای دینی و اسلامی در سال جاری تولیدات جدیدی داشته باشد که فراخور حال غیرمسلمانان نیز باشد چراکه باید با زبان و عقل مخاطبان غیرمسلمان به خصوص در اروپا و آمریکا با آنها صحبت کنیم.



دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) یادآور شد: افرادی که علاقمند به خدمت در مکتب اهل البیت(ع) هستند و همه خیرینی که دغدغه بالا بردن سطح فرهنگی فقرای مسلمان را در جهان دارد می توانند در این زمینه با مجمع مشاکت داشته باشند.

وی با اشاره به حمایت مجمع جهانی اهل بیت(ع) از شبکه های تلویزیونی مجاز تصریح کرد: مجمع از این شبکه هایی که از نظر محتوا نیاز به حمایت دارند، پشتیبانی می کند. علاوه بر این مجمع در پی راه اندازی شبکه های تلویزیونی به زبانهای مختلف با هدف اشاعه مکتب اهل بیت(ع) است.

حجت الاسلام اختری در پایان با اشاره به برپایی نشستهای مجمع جهانی اهل بیت(ع) با خیرین، بر ایجاد انگیزه در حوزه وقف برای اشاعه مکتب اهل بیت(ع) در جهان تأکید کرد و گفت: امیدواریم در سال پیش رو بتوانیم فرهنگ وقف و تبرئات در راه اسلام را در حوزه نشر مکتب اهل بیت(ع) گسترش دهیم.