به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسن اختری ظهر دوشنبه در آیین بزرگداشت قائد شهید امت در ساری، با اشاره به جایگاه و نقش رهبر شهید در جهان اسلام، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع پیکر رهبر شهید در عراق و ایران، نشان‌دهنده جایگاه اثرگذار ایشان در میان ملت‌های مسلمان بود و مردم عراق نیز نقش وی در حمایت از این کشور را به‌خوبی درک کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آثار علمی، دینی و فرهنگی برجای‌مانده از رهبر شهید، شخصیت ممتاز ایشان را برای اندیشمندان جهان اسلام نمایان کرده است، افزود: خدمات و اندیشه‌های این شخصیت برجسته، مورد توجه علما و نخبگان دینی قرار گرفته است.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: رهبر شهید با تأکید بر همگرایی امت اسلامی، زمینه تقویت وحدت میان مسلمانان را فراهم کرد و امروز این همدلی در میان پیروان مذاهب مختلف بیش از گذشته مشهود است.

آیت‌الله اختری با اشاره به تأسیس مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) از سوی رهبر شهید، اظهار داشت: این نهاد با هدف گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) و معارف اسلامی شکل گرفت و اکنون صدها میلیون نفر از پیروان اهل‌بیت(ع) در نقاط مختلف جهان حضور دارند.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مدعی شد روند مقابله با سیاست‌های آمریکا در جهان اسلام رو به گسترش است و جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری اثرگذار، جایگاه خود را در عرصه‌های مختلف تثبیت کرده است.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، گفت: دشمنان همواره در تلاش برای ایجاد ناامیدی و تفرقه در جامعه هستند، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، این توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه وعده الهی، پیروزی جبهه حق است، افزود: مسیر انبیا و مؤمنان همواره به پیروزی منتهی می‌شود و این وعده‌ای است که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده است.

آیت‌الله اختری بر تداوم مسیر ولایت تأکید کرد و گفت: استمرار خط رهبری و تبعیت از رهبر انقلاب، لازمه حفظ انسجام و اقتدار کشور است و بسیاری از افرادی که پیش‌تر دچار تردید بودند، امروز نقش و جایگاه رهبر شهید را بهتر درک کرده‌اند.

وی با اشاره به فرآیند انتخاب رهبری در نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: انتخاب رهبر بر اساس سازوکار قانونی و توسط مجلس خبرگان رهبری انجام می‌شود و این فرآیند هیچ ارتباطی با مسائل خانوادگی یا موروثی ندارد.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان با تأکید بر پیگیری مطالبات مردم، خاطرنشان کرد: مسئولان باید در کنار حفظ هوشیاری در برابر دشمن، مطالبات اساسی مردم را نیز در عرصه‌های مختلف از جمله مذاکرات و مسائل کلان کشور با جدیت دنبال کنند.