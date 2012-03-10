جلوگیری از عرضه مرغ منجمد به جای مرغ گرم در قم

مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به برخی اخبار منتشر شده در خصوص عرضه مرغ منجمد دیفراس شده به جای مرغ گرم در نمایشگاهی در قم، ضمن تأیید این خبر تصریح کرد: به دنبال بازرسی ناظران اداره کل دامپزشکی استان قم مشخص شد در یکی از نمایشگاه‌های بهاره در قم مرغ منجمد دیفراس شده به جای مرغ گرم توزیع می‌شود.



وی اضافه کرد: بعد از محرز شدن این موضوع برای بازرسان، مرغ‌ها جمع آوری و از ادامه کار غرفه‌ای که اقدام به این کار می‌کرد، جلوگیری به عمل آمد.



مدیر کل دامپزشکی استان قم در ادامه با اشاره به غیرقانونی بودن این کار، در خصوص مضرات استفاده از مرغ منجمد دیفراس شده به جای مرغ گرم اظهار داشت: شرایط نگهداری و توزیع مرغ منجمد و مرغ گرم با یکدیگر متفاوت است که هر کدام بر روی پاکت بسته بندی آنها نیز درج شده است.



وی با اشاره به این که مرغ منجمد باید در فضای فریزر و در دمای منفی 18 درجه و مرغ گرم باید در فضای یخچال و در دمای چهار درجه توزیع شود، یادآور شد: دو بار منجمد کردن گوشت مرغ با توجه به مشکلات بهداشتی که برای گوشت ایجاد می‌کند، غیرقانونی است و مرغی که یک بار از حالت انجماد خارج می‌شود باید حداکثر بعد از 24 تا 48 ساعت مصرف شود.



رفیعی اضافه کرد: در این مورد افراد متخلف یک بار مرغ منجمد را دیفراس می‌کردند و به جای مرغ گرم به دست مردم می‌دادند و خانواده‌ها هم بی اطلاع از این قضیه بعد از پاک کردن مرغ، دوباره آن را برای مدت طولانی در فریزر قرار داده و منجمد می‌کردند که این کار اشتباه است.



وی با اشاره به مشکلاتی که انجماد دوباره برای گوشت به وجود می‌آورد، یادآور شد: این کار باعث افت شاخص‌های بهداشتی مرغ، از دست دادن خواص مفید گوشت، فسادپذیری بالا و دچار مشکل شدن بافت سلولی گوشت می‌شود که برای تغذیه مناسب نیست.



مدیر کل دامپزشکی قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظارت بازرسان اداره کل دامپزشکی استان از نمایشگاه‌ها گفت: اکیپ‌های این اداره کل روزانه در سه شیف کاری به انجام بازرسی از مراکز توزیع مواد خام دامی ار جمله نمایشگاه‌ها می‌پردازند و مردم نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این خصوص می‌توانند با شماره تلفن 1512 تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهند.



تکذیب توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت



لازم به ذکر است، در پی تماس خبرنگار مهر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، مدیر روابط عمومی این سازمان این موضوع را تکذیب کرد.



محمد مهدی نامدار، تصریح کرد: مرغ‌های عرضه شده در نمایشگاه‌های بهاره به صورت کشتار روز و روزانه در حدود 5 تا 7 تن از کشتارگاه نگین قم تهیه و در نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.



وی افزود: قیمت مرغ گرم به صورت روزانه تغییر کرده و کیلویی 500 تومان زیر قیمت بازار و مرغ منجمد با قیمت کیلویی سه هزار و 100 تومان در نمایشگاه‌های بهاره عرضه می‌شود.

