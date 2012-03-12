درمان تحلیل رفتگی لثه توسط متخصص ایرانی دانشگاه گوته آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام قناتی پزشک و متخصص آسیب شناسی در کلینیک گوته آلمان به همراه همکار خود شیوه ای جدید را برای درمان تحلیل رفتگی لثه ها ارائه کرده است که به واسطه آن می توان با استفاده از کلاژن گاوی میزان ترمیم لثه ها را بهبود بخشید.

استفاده از این شیوه درمانی منجر به ضخیم تر شدن حاشیه دندانها خواهد شد و به این شکل ریشه هایی که به دلیل فرورفتگی لثه باز مانده بودند، کاملا پوشانده خواهند شد.

قناتی به همراه دندانپزشکی به نام "مارکوس اشلی" امکان استفاده از کلاژن استخراج شده از نسوج دور قلب گاو برای ایجاد محافظی برای مرمت لثه های تحلیل رفته و ریشه های روباز را مورد بررسی قرار دادند.

این کلاژن به واسطه فرایندی شامل درمانهای اسمزی، اکسیداتیو و آلکالینی از بدن گاو استخراج شده است. این شیوه ها دیواره های سلولی را تخریب کرده، پروتئینها و چربی ها را حل می کند و هر نوع بیماری و باکتری از بین رفته و غیر فعال می شوند.

قناتی این شیوه را بر روی 14 داوطلب که 60 نمونه بازگشت تحلیل لثه که اختلال تحلیل لثه در آنها وجود داشت آزمایش کرد. دندانها پیش از انجام جراحی به خوبی پاکسازی شده و تکه های کلاژنی با استفاده از بستهایی از نخ بخیه بر روی منطقه آسیب دیده ثابت شدند.

پس از گذشت دو هفته این تکه های پیوندی از روی دندان بیمار برداشته شد در حالی که بیماران پس از برداشته شدن این درمان نیازی به استفاده آنتی بیوتیک نداشتند. این داوطلبان پس از 6 ماه دوباره مورد معاینه قرار گرفتند و نتایج معاینات نشان داد ظاهر دندانها و لثه ها در تمامی داوطلبان بهبود قابل توجهی داشته و در نیمی از داوطلبان، این شیوه درمانی منجر به بهبود کامل و پوشیده شدن کامل ریشه ها شده است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، به نظر می رسد کلاژن می تواند به عنوان چارچوب سلولهای بدن برای ترمیم آسیبها به کار گرفته شود در حالی که نتایج آن می تواند در حد نتایج پیوند بافت موثر باشد.