به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال متن نامه تبریک فیفا به شرح زیر است:

« آقای علی کفاشیان

دوست عزیزم

در پی انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی که در تاریخ 5 مارس 2012 با پیروزی شما با رای اکثریت مجمع فدراسیون فوتبال همراه بود، صمیمانه ترین تبریک های من را برای این دستاورد و همچنین موفقیت مستمر، به عنوان سکاندار فدراسیون فوتبال ایران، بپذیرید.

این انتخاب نشان دهنده اعتمادی است که جامعه فوتبال ایران به شما داشته است. تجربه شما در تمام زمینه ها و سطوح فوتبال، قابلیت بالای داشته های بزرگ شما را برای انجام این ماموریت مهیج و پیچیده نشان می دهد.

من می دانم که شما ارزشهای این ورزش پرطرفدار اجتماعی را حفظ خواهید کرد و از آن دفاع خواهید کرد. در راه انجام این وظیفه مهم شما می توانید روی حمایت من و کمک فیفا حساب کنید. در چالشهای پیش رو ، برای شما قدرت، سلامت و موفقیت کامل آرزو می کنم.