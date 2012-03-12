کاظمیان: بدشانس بودیم/ اولادی: دو امتیاز مهم را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان پس از پایان این بازی اظهار داشت: در این دیدار موقعیت خوبی را بدست آوردیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و با بد شانسی مواجه شدیم ولی عملکرد کلی تیم خوب بود.

وی افزود: باید تلاش کنیم از بازیهای آینده در زدن ضربات نهایی دقت بیشتری داشته باشیم. ولی در مجموع در این دیدار با بدشانسی مواجه شدیم و نتوانستیم به پیروزی دست یابیم.

زننده تنها گل پرسپولیس برابر مس خاطرنشان کرد: ما تمام تلاشمان را برای پیروزی انجام دادیم و در 5 دقیقه آخر هم 3 گل نزدیم که همه این مسائل باعث شد پیروزی را در این دیدار از دست بدهیم.

مهرداد اولادی هم در پایان این دیدار گفت: اگر پنالتی گل می شد نتیجه بازی فرق می کرد ضمن اینکه گل زودهنگام تیم مس شیرازه تیم ما را از هم پاشید و تمرکز بازیکنان را از بین برد.

وی افزود: فشار روی بازیکنان و استرس تیم بالا بود زیر باید در این مسابقه پیروز می شدیم همین حساسیت ها باعث شده بود موقعیت های خود را از دست بدهیم.

مهاجم تیم پرسپولیس در پایان گفت: شرایط زمین هم خوب نبود که همه این مسائل باعث شد در این دیدار به پیروزی نرسیم و 2 امتیاز مهم را از دست بدهیم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس کرمان در هفته بیست و هفتم یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.