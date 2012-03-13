هیچگونه تجهیزات ارسال پارازیت در برج میلاد نصب نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد هوشیار در نشست خبری با بیان اینکه ارسال پارازیت‌ها از سوی رسانه‌های بیگانه مطرح شد، گفت: زمانی که به برج میلاد آمدم برای خودم هم جای سوال داشت که آیا این تجهیزات در برج نصب شده است اما پس از بازدید هیچ تجهیزاتی از این دست دیده نشد و امکان بازدید برای شما نیز فراهم است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم کیفیت صدا و تصویر در بالکن‌ سالن همایش‌های میلاد گفت: ما بهترین تجهیزات صدا و تصویر را برای برج خریداری کرده‌ایم اما عدم آکوستیک سازی سالن سبب شد صدا با کیفیت واقعی پخش نشود. این مشکل در حال حاضر برطرف شده است. البته در تمامی سالن‌های بزرگ تئاتر و سینمایی نیز نقطه کور وجود دارد اما برای افزایش کیفیت صدا و تصویر بودجه‌ جداگانه‌ای از محل درآمدهای برج از شورا درخواست کردیم که مورد موافقت قرار گرفت.

هوشیار در مورد هزینه‌های نگهداری برج میلاد گفت: برج میلاد 500 تا 600 میلیون هزینه نگهداشت دارد که در آمدهایش دو برابر آن است و با احداث فعالیت‌های جانبی آن مانند محوطه اسبدوانی و بهره برداری از طبقه تجاری آن بر این درآمدها نیز افزوده می‌شود و ما پول ساخت این سازه را به خزانه شهرداری از محل کسب همین درآمدها باز می‌گردانیم.

مدیرعامل برج میلاد تهران با بیان اینکه برج میلاد با 85 برنامه ویژه به استقبال بهار می رود، گفت: برج میلاد ششمین برج مخابراتی جهان و قطورترین جزیره مخابراتی دنیاست. این برج با مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری و اجتماعی‌، تفریحی در قالب جشنواره نوروزی برج میلاد تهران از 25 اسفند لغایت 17 فروردین 91 میزبان شهروندان و گردشگران ایرانی و مهمان خارجی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این سازه که نماد تهران و ایران است و با توان مهندسان ایرانی ساخته و به بهره‌برداری رسیده است، افزود: هم اکنون روزانه 500 تا 200 نفر برای بازدید از برج میلاد به این مکان ‌می‌آیند‌. پیش بینی ‌می‌کنیم این تعداد در جشنواره نوروزی که از 25 اسفند تا 13 فروردین برگزار ‌می‌شود، به بیش از 100 هزار نفر در ایام نوروز برسد.

هوشیار در مورد فعالیت‌های این جشنواره در ایام نوروز نیز گفت: پیش از 85 غرفه فرهنگی و هنری در محوطه پیرامونی طبقات تجاری و سازه راس آماده شده که میزبان شهروندان خواهد بود.

به گفته مدیرعامل برج میلاد، در تهران امسال دو مکان محوطه تاریخی منطقه 12 و دیگری مجموعه تفریحی و فرهنگی مدرن برج میلاد فرصت مناسبی را برای پرکردن اوقات فراغت شهروندان تهرانی و مسافرین نوروز فراهم خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه‌ها که در برج میلاد برگزار ‌می‌شود،اقوام ایرانی در بخش‌های نمایشگاهی و فروشگاهی اسکپوی سفال کاربری و دفاع مقدس و بخش کتاب پذیرای علاقمندان خواهد بود، ادامه داد: در ایام نوروز سفره هفت سین فارسی زبانان با کمک کشورهای فارسی زبان و حتی کشورهای غیرفارسی زبان ازجمله کشور نیجریه‌،آلمان و لهستان و جمعا 11 کشور در تدارک سفره هفت سین شرکت خواهندکرد.

مدیرعامل برج میلاد همچنین از بخش فیلم‌های دوبعدی وسه بعدی در سالن‌های نمایش برج میلاد خبر داد وافزود: تدارک خوبی برای سرگرمی کودکان و نوجوانان درایستگاه‌های مختلف دیده شده است. ایستگاه سفالگری در بخش کودک، ایستگاه نقاشی کودک، خمیربازی‌، شهربازی باسازه‌های بادی و بازی‌های رایانه‌ای ازجمله این برنامه‌ها برای سرگرمی کودکان و نوجوانان است.

برپایی ایستگاه نمایش ها و بازی‌های محلی ایرانی ، ایستگاه تیراندازی، پاراموتور و پاراگلایدر از دیگر بخش های جشن نوروزی برج میلاد است که هوشیار به آن اشاره کرد و گفت: جشن سال تحویل نیز درسازه راس برج میلاد با همراهی 50 نفر از معلولین جسمی و حرکتی و تعدادی از کودکان بی‌سرپرست برگزار خواهد شد.

او با بیان اینکه 35 غرفه در حوزه صنایع دستی وغذاهای ایرانی در محوطه پیرامونی برج میلاد به فعالیت خواهند پرداخت، اظهار داشت: موسیقی فولکلر اقوام ایرانی در این محوطه برای بازیدکنندگان نمایش داده خواهد شد‌. به گفته وی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های جشنواره نوروزی برج میلاد به صورت رایگان است و شهروندان ‌می‌توانند از برنامه‌های بخش محوطه پیرامونی مانندکالسکه سواری و سایت ورزش به صورت رایگان استفاده نمایند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تخفیفات مناسبتی برای ایام نوروز اظهار داشت: بازدید از سازه راس برج میلاد با پرداخت هزینه همراه است ولی این هزینه‌ها در برج میلاد بسیار کمتر از سایر برج‌های مخابراتی جهان است و از 9 هزار تومان آغاز شده و تا حداکثر 22 هزار تومان ادامه دارد و سعی کرده‌ایم قیمت‌گذاری به طریق انجام شود که در سبد اقتصادی همه میهمانان ما تعریف شود.

هوشیار درمورد مشکل پارکینگ که در برخی از مناسبت‌ها در محوطه برج میلاد پیش ‌می‌آید، توضیح داد: برج میلاد تهران دو فاز دارد و هر فاز به صورت جداگانه دارای پارکینگ است در فاز یک جمعا ظرفیت معادل 1800 پارکینگ وجود دارد که با تکمیل فاز دوم و ساخت هتل 20 طبقه و مرکز تجارت جهانی خاکبرداری بر آن آغاز شده و پارکینگ مجزا با ظرفیت پیش از سه الی چهار هزار پارکینگ به آن اضاف خواهد شد.

به گفته این مقام مسوول ؛ در سالهای اخیر برج میلاد درگیر مسایل فنی و عمرانی بوده ولی درحال حاضر فرصت خوبی است تا این برج با فضایی بالغ بر 64 هکتار به یک موقعیت ثابت گردشگری برای شهر تهران درآید.

وی با بیان اینکه برج میلاد جزو معدود برج‌های مخابراتی در دنیاست که دارای طرح‌های راهبردی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک رسانه‌ها به برج میلاد نگاه هنری شده و این برج کاربری توریستی مقتضی خود را کسب کند. مدیرعامل برج میلاد در پاسخ به سوال کاربری های برج میلاد، اینگونه توضیح داد: این سازه در شش طبقه ساخته شده است. یک طبقه دیتا سینتر و فضای امن است که برای حفظ و نگهداری فضاهای اطلاعاتی کاربرد دارد و در طبقه منفی 2 برج واقع شده است. ضمن آنکه این بنا ضد زلزله و ضدموشک است‌ و عمر برج میلاد به طور تقریبی 400 سال برآورد شده است.

هوشیار با بیان اینکه درحال حاضر یک طبقه به بخش اداری اختصاص یافته که در حال حاضر فعال است، خاطرنشان کرد: بخشی از سازه برج میلاد به بخش غذاهای ملل اختصاص دارد که در آن غذاهای سنتی ایرانی عرضه ‌می‌شود.

هوشیار در مورد درآمد و هزینه برج میلاد نیز گفت: برج میلاد توسط 33 شرکت خصوصی اداره ‌می‌شود و به صورت جاری بین 300 تا 600 میلیون هزینه و دو برابر آن درآمد دارد. او ادامه داد: طرح ها و برنامه‌های اجرایی در برج میلاد پس از تصمیم گیری در نهادهای نظارتی شهرداری به مرحله اجرا در‌می‌آید. برج میلاد با بودجه مردم ساخته شده و سود حاصل از فعالیت‌های آن باید به خزانه شهر تهران بازگردد.

