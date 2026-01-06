  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

آماده‌سازی ۱۰ سالن سینما در برج میلاد به عنوان کاخ جشنواره فجر

مدیرعامل شرکت برج میلادتهران گفت:چند سالن دربرج میلاد با۷۰۰صندلی بدون استفاده بودند که تا ماه آینده در قالب ۱۰سالن سینما به بهره‌برداری خواهد رسید و به عنوان کاخ جشنواره استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حیدری مدیرعامل شرکت برج میلاد تهران در سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نگهداشت برج میلاد، اظهار کرد: سه فاز برای برج میلاد پیش‌بینی شده بود که در فاز اول ۷۰ درصد در اختیار مردم قرار گرفته و ۳۰ درصد همچون تکمیل پارکینگ‌ها باقی مانده است. فاز دوم نیز مربوط به پلازای شهری و فاز سوم جابجایی اماکن همجوار بوده است.

وی افزود: در نگهداشت برج اقدامات خوبی صورت گرفته است. تنها یک آسانسور برج میلاد در ایام کرونا فعالیت می‌کرد و نیروهای انسانی جابجا شده بودند و نیرویی تحت عنوان لیدر نداشتیم که این روند اصلاح شد و آسانسورها فعال هستند.

حیدری با اعلام اینکه گود پرخطر برج میلاد ایمن سازی و پارکینگ پنج طبقه در آن احداث شد، خاطرنشان کرد: چند سالن در برج میلاد با ۷۰۰ صندلی بدون استفاده بودند که تا ماه آینده در قالب ۱۰ سالن سینما به بهره برداری خواهد رسید و به عنوان کاخ جشنواره فجر در خدمت هنرمندان و اهالی رسانه خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: در سازه برج میلاد نیز موکت‌ها که باید از استاندارد مشخصی برخوردار باشند، پس از ۱۵ سال تغییر کردند.

