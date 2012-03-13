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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

متقی:

لرستانیها 700 میلیون تومان در جشن نیکوکاری کمک کردند

لرستانیها 700 میلیون تومان در جشن نیکوکاری کمک کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان گفت: مردم این استان 700 میلیون تومان در جشن نیکوکاری کمک کردند.

غلامرضا متقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی پیش بینی ما کمک 500 میلیونی مردم لرستان در جشن نیکوکاری بود که با مشارکت مردم خیراندیش این استان حدود 700 میلیون تومان کمک های مردمی در جشن نیکوکاری جمع آوری شد.

وی ادامه داد: این میزان کمک در قالب هدایای نقدی و غیرنقدی مردم بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با تاکید بر اینکه عمده کمک های مردم این استان در جشن نیکوکاری غیرنقدی بوده است، یادآور شد: دستور توزیع این میزان کمک نقدی و غیرنقدی نیز داده شده است.

متقی تصریح کرد: کمک های مردم لرستان در جشن نیکوکاری در قالب 200 پایگاه جمع آوری شده است.

کد مطلب 1559251

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