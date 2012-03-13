شهردار منطقه 6 قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی این نمایشگاه گفت: به منظور بهره مندی هرچه بهتر مسافران نوروزی و شهروندان از ایام تعطیلات نوروز نمایشگاه کتاب با حضور هفت ناشر در 20 غرفه در منطقه 6 قم برپا می‌شود.



ابوالفضل رسولی با اشاره به اینکه کتاب‌های این نمایشگاه با 50 درصد تخفیف عرضه می‌شود گفت: برگزاری ایستگاه نقاشی، تجلل از خانواده شهدا نیز از جمله برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است.



شهردار منطقه 6 قم افزود: در این نمایشگاه کتابی با عنوان فرصت‌های طلایی نوروز نیز ارائه می‌شود که افراد می‌توانند با مطالعه این کتاب و پاسخ به سئوالاتی که از متن این کتاب تهیه شده در مسابقه‌ای با این عنوان شرکت کنند که بعد از ایام نوروز نیز به افراد برگزیده با قید قرعه جوایزی اهدا می‌شود.



وی ادامه داد: این نمایشگاه جمعه 26 اسفندماه در بوستان نرگس واقع در خیابان امزاده ابراهیم، مقابل شهرداری منطقه 2 افتتاح می‌شود.



رسولی در ادامه با اشاره به اینکه منطقه 6 قم نزدیک به هشت ماه است که راه اندازی شده بیان کرد: در این مدت 250 هزار مترمربع از خیابان‌های این منطقه آسفالت ریزی شده و به منظور ارتقای فضای سبز نیز نزدیک به 20 هزار اصله نهال در این منطقه کاشته شده است.



وی حل معضل ترافیک اتوبان امام علی(ع) با ورودی جعفریه، بازسازی امامزادگان سید معصوم(ع) و سید عبدالله(ع) را از دیگر اقدامات انجام گرفته توسط شهرداری این منطقه عنوان کرد.



وی در پایان از ساخت 4 بوستان با نام‌های شهید هندویان، 17 متری شهید فهیمی، 20 متری جمراسی و بوستان امامزاده عبدالله در آینده ای نزدیک در این منطقه خبر داد.

