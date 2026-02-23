به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ تهران با اشاره به افزایش حضور شهروندان در فضاهای سبز طی تعطیلات سال‌نو و سیزده‌ نوروز اظهار کرد: با توجه به بافت خانواده‌محور منطقه و استقبال گسترده شهروندان از بوستان‌ها، لازم است از هم‌اکنون برداشت و پایش ایمنی این فضاها آغاز شود و این اقدامات به روزهای ابتدایی سال موکول نشود.

وی افزود: شرایط آپارتمان‌نشینی در شهر تهران موجب شده بوستان‌ها نقش پررنگی در اوقات فراغت خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان، داشته باشند؛ بنابراین ایمن‌سازی تجهیزات بازی، مسیرهای تردد، روشنایی و سایر زیرساخت‌های مرتبط باید در اولویت قرار گیرد.

شهردار منطقه ۸ در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه HSE در مدیریت شهری تصریح کرد: موضوعات احصا شده در حوزه ایمنی نباید کم‌اهمیت تلقی شود و تمامی معاونت‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط موظف‌اند با دقت و سرعت نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.

گفتنی است؛ در این نشست، گزارش اقدامات شش‌ماهه نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست ارائه و برنامه‌های پیش‌رو برای ارتقای شاخص‌های ایمنی منطقه ۸ در آستانه نوروز نیز پایش و بررسی شد.