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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

سرسخت جنتی در گفتگو با مهر:

شطرنج بازان رامسری در مسابقات استانی درخشیدند

شطرنج بازان رامسری در مسابقات استانی درخشیدند

رامسر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی رامسر از موفقیت شطرنج بازان این شهرستان در مسابقات استانی شطرنج خبر داد.

رامین سرسخت جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم شطرنج توسعه و عمران عنوان سومی لیگ برتر مازندران شد و حامد غلامرضایی مقام سوم مسابقات ووشوی شائولین جوان کشور را کسب کرد.

وی افزود: تیم ووشو در مسابقات قهرمانی کشور تحت عنوان کمربند طلایی در شهرستان کلاچای، مقام سومی لیگ برتر استان  مازندران را از آن خود کرد.

رئیس اداره تربیت بدنی رامسر با اشاره به شور و رغبت جوانان به ورزش بیان داشت: هم اکنون در دوره مربیگری درجه سه شنا، با مجوز فدراسیون شنای در اردوگاه امام رضا (ع) این شهرستان در حال برگزاری است.

سرسخت جنتی، ورزش را موجب نشاط و سلامتی دانست و اظهار داشت:همچون بهار که موجب تازگی زمین و آنچه در آن زیست می کند می شود، ورزش بهار روح و جان انسانها است.


 

کد مطلب 1559593

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