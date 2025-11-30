نفرات برتر شطرنج بندرلنگه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره مسابقات شطرنج سریع بندرلنگه در کتابخانه مشارکتی راسخ روستای گزیر برگزار شد.
این مسابقات با حضور ۸۲ شطرنجباز از شهرستانهای مختلف استان هرمزگان و به روش سوئیسی در ۷ دور و با زمان ۱۰ دقیقه انجام شد.
در پایان محمدعلی طاهری توانست مقام نخست را کسب کند و به عنوان قهرمان معرفی شود.
در دیگر نتایج این مسابقات احمد مؤمنی و حسن زارعی به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
همچنین جوایز ویژهای برای پیشکسوتان و بازیکنان برتر در ردههای مختلف سنی و گروههای ویژه اهدا شد.
محمدنور پالیزبان به عنوان پیشکسوت برتر و هادیه هاشمی به عنوان بانوی برتر معرفی شدند.
این مسابقات فرصتی بود تا استعدادهای شطرنج در استان هرمزگان در یک فضای رقابتی به نمایش گذاشته شوند.
در پایان هیأت شطرنج روستای گزیر جوایز نقدی و احکام قهرمانی را به برندگان اهدا کرد.
