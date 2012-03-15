حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های اجرایی اداره اوقاف و امور خیریه برای ایام نوروزی اظهار داشت: از دو سال گذشته تاکنون طرح آرامش بهاری در ایام نوروز در سطح امامزاده‌ها و بقاع متبرکه اصفهان اجرا می‌شود.

وی به مهم‌ترین اهداف اجرای طرح آرامش بهاری در ایام نوروز در بارگاه امامزاده‌ها و بقاع متبرکه اشاره کرد و افزود: استفاده مسافران از فضای معنوی این اماکن در ایام نوروز از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تاکید کرد: در سال گذشته این طرح در حدود 30 امامزاده شاخص موجود در سطح استان برگزار شده است و در ایام نوروز 91 نیز آرامش بهاری در 50 امامزاده شاخص اصفهان به استقبال مسافران نوروزی می‌رود.

وی با اشاره به زمان اجرای این طرح در امامزاده‌ها ادامه داد: از 28 اسفند ماه جاری آرامش بهاری در امامزاده‌های شاخص موجود در سطح اصفهان برگزار می‌شود و این برنامه تا پایان تعطیلات نوروزی در این اماکن ادامه دارد.

نقدعلی با اشاره به اینکه اجرای طرح آرامش بهاری در راستای ترویج معارف دینی و افزایش اطلاعات معرفتی مردم نقش ویژه‌ای دارد، بیان داشت: اجرای این طرح و همچنین اجرای طرح خیمه‌های معرفتی در ایام نوروز در بارگاه امامزاده‌ها و بقاع متبرکه در راستای تبدیل این اماکن به قطب فرهنگی نقش موثری ایفا می‌کند.

