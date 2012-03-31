عباس لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اکیپ های سیار با خودرو و موتورسیکلت به منظور حفاظت از محیط زیست و مناطق تحت پوشش کشت زنی خواهند داشت افزود: اداره کل محیط زیست استان زنجان در روز طبیعت نسبت به پخش کیسه های زباله در بین گردشگران طبیعت اقدام خواهد کرد تا از ریختن زباله ها در دامن طبیعت جلوگیری شود.

وی در ادامه از توزیع 7 هزار کیسه زباله از سوی محیط زیست زنجان در 13 فروردین ماه سال جاری خبر داد روز 13 فروردین که مردم به دامان طبیعت می‌روند علاوه بر توزیع بروشور و کیسه زباله در بین گردشگران و مردم استان، شماره تلفن‌های اداره کل محیط زیست نیز آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات مردم است.

لطفی ادامه داد: از مسافران و مردم درخواست می‌شود کیسه زباله‌هایی که از طریق محیط زیست در اختیار آنها قرار می‌گیرد در یک جا جمع‏آوری کنند تا با همکاری دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نسبت به جمع‌آوری آن اقدام شود.

کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه اکیپ‌های محیط زیست استان در مناطق حفاظت شده از جمله سرخ‌آباد و انگوران حضور می‌یابند افزود: از دشت سهرین نیز به دلیل نزدیکی به مناطق شهری به صورت ویژه محافظت می‌شود.

لطفی بر لزوم توجه به طبیعت و عدم تخریب آن از سوی مردم در 13 فروردین تاکید کرد و افزود: پس از روشن کردن آتش حتما نسبت به خاموش کردن آن اقدام کرده و از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنند و زباله‌های خود را در طبیعت رها نکرده و نسبت به جمع‌آوری و قرار دادن آنها در مکان‌های در نظر گرفته شده اقدام کنند.

