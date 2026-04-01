عبدال دیانتی نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از نخستین ساعات صبح ۱۳ فروردین، در ورودی و خروجی همه شهرستانها کیسههای زباله بین گردشگران توزیع خواهد شد.
وی افزود: در مناطق حفاظت شده گردشگرپذیر، مکانهایی برای تحویل کیسههای زباله مشخص شده و پس از پایان روز، کیسهها توسط شهرداری جمعآوری و به محلهای دفن منتقل میشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه برای اولین بار مسابقه «۱۳ بدر پاک» در شهرستان گچساران برگزار میشود، تاکید کرد: شرکتکنندگان عکس از نحوه جمعآوری زباله و تحویل آن به مکانهای مشخصشده را ارسال میکنند و هدایایی دریافت خواهند کرد.
وی بیان کرد: توزیع بستههای فرهنگی همراه کیسههای زباله، نصب تابلوهای آموزشی و راهنماهای محیط زیستی بین گردشگران، از دیگر اقدامات این روز خواهد بود.
دیانتی نسب تاکید کرد: گشتهای ویژه محیط زیست برای جلوگیری از قطع درختان و ریشهکنی بوتهها فعال خواهند بود و تشکلهای محیط زیستی نیز به صورت حضوری به گردشگران آموزش و راهنمایی ارائه میکنند.
وی گفت: دکههای حاشیه مناطق گردشگری به عنوان همیار محیط زیست معرفی شده و کیسههای زباله بین گردشگران توزیع و در پایان روز، شهرداریها زبالهها را جمعآوری خواهند کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: نصب تابلوهای فرهنگی و راهنمای ویژه مناطق حفاظت شده، به گردشگران کمک میکند شناخت بهتری از محیط زیست و مناطق حفاظت شده داشته باشند.
