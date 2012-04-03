رشد 20 درصدی ورود گردشگران نوروزی به شهرستان چرام

شکرالله امامی به خبرنگار مهر گفت: حدود 600 هزار گردشگر در تعطیلات نوروز امسال از مناطق دیدنی شهرستان چرام دیدن کردند.

وی افزود: از این تعداد حدود 90 هزار نفر در کمپینگهای اقامتی این شهرستان اسکان یافتند.

امامی اظهار داشت: باغ چشمه بلقیس، چشمه کوهسار، تنگ پیرزال، منطقه "شرو گرو" و امامزاده بی بی رشیده(س) گردشگر پذیرترین نقط این شهرستان در ایام نوروز بودند.

فرماندار شهرستان چرام همچنین بیان کرد: برای ساخت کمپینگ اقامتی چشمه بلقیس چرام 900 میلیون تومان هزینه شده اما دیوار 100 میلیون تومانی محصور آن هنوز از سوی سازمان میراث فرهنگی احداث نشده که این مسئله مشکلاتی ایجاد کرده است.

امامی افزود: اگر این دیوار احداث شود علاوه بر افزایش امنیت مسافران، بخش خصوصی هم می تواند آن را اجاره کند و از این طریق درآمدزایی داشته باشد.

وی همچنین عنوان کرد: خوشبختانه در این ایام تصادف منجر به فوت در این شهرستان نداشتیم و تنها چند مورد تصادف جزئی به وقوع پیوست که مصدومان آن سرپایی درمان شدند.