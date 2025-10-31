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۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

۷ درخت نخل تزئینی در چشمه بلقیس چرام طعمه حریق شد

۷ درخت نخل تزئینی در چشمه بلقیس چرام طعمه حریق شد

چرام-فرماندار چرام گفت: عصر امروز به دلیل نامعلوم ۷ درخت نخل تزئینی طعمه حریق شد.

داریوش پاداش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر جمعه به دلایل نامعلوم ۷ درخت نخل تزئینی طعمه حریق شد و خوشبختانه خسارت جانی به کسی وارد نشده است.

وی با بیان اینکه چشمه بلقیس چرام بیش از ۷ هکتار وسعت دارد، افزود: از این مقدار فقط ۵۰ متر مربع طعمه حریق شد که آتش بعد چند دقیقه خاموش شد.

فرماندار چرام تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ درخت نخل تزئینی در چشمه بلقیس وجود دارد.

چشمه و باغ بلقیس از جاهای دیدنی استان کهگیلویه و بویراحمد در ۳ کیلومتری شرق شهر چرام قرار گرفته است. فاصله آن تا شهر یاسوج حدود ۱۵۶ کیلومتر و تا شهر بهبهان استان خوزستان حدود ۱۰۱ کیلومتر است.

ساخت باغ چشمه بلقیس حدوداً تا سال ۱۳۳۶ طول کشید و بعدها در سال ۱۳۹۳ مورد مرمت قرار گرفت. این باغ دل‌انگیز در سال ۱۳۸۱، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6640537

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