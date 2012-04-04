جاده ناامن سرچم اردبیل باز هم قربانی گرفت/ تداوم بی توجهی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر اردبیل - سرچم بعد از 16 سال انتظار به بهره برداری رسید، محوری که کوهستانی و برفگیر است و نیاز بود مسئولان قبل از هر چیزی به فکر ایجاد امکانات خدماتی، امدادی و رفاهی از جمله جایگاه سوخت، پایگاههای امدادی و اورژانس جاده ای بودند.

این مسیر که می توانست برای مردم اردبیل و مسافران راه کوتاه و مناسبی برای رسیدن به مرکز کشور و سایر استانها باشد ولی متاسفانه از نخستین زمان افتتاح جزو ناامن ترین و حادثه آفرین ترین راهها شده است.

دومین کامیون دار قربانی جاده سرچم شد



متاسفانه شامگاه سه شنبه به دلیل نبود برخی موارد ایمنی در این جاده یک دستگاه کامیون واژگون و در اثر آن راننده 33 ساله ای در دم جان باخت.

به گفته فرمانده پلیس راه اردبیل –خلخال این کامیون که حامل سیمان از کارخانه آبیک به اردبیل بود به دلیل ناتوانی راننده در کنترل خودرو و عمل نکردن ترمز واژگون شده است.

شدت حادثه به حدی بود که راننده زیر کامیون گرفتار و بعد از سه ساعت با تلاش مردم محل با استفاده از لودر از زیر کامیون بیرون آورده شد.

همچنین یک ماه پیش نیز یک کامیون حامل شکر در این مسیر واژگون و راننده آن در دم از دنیا رفت.

به غیر از آن نیز تصادفات جرحی و ترافیک سنگین و گرفتار شدن هزاران مسافر در کولاک و یخبندان این جاده از پیامدهای ایمن آن در چند ماه اخیر بوده است.

اعتراف مسئولان به ایجاد امکانات ایمنی در سرچم



اما مسئولان خود به این مشکلات بیشتر از سایر افراد جامعه آگاهی دارند و هنوز اقدام اساسی در رفع آن نکرده اند و گاهی خبر از ایمن بودن مسیر داده اند.

در حادثه روز گذشته معاون عمرانی استاندار اردبیل خود شاهد این سانحه رانندگی بود و مجبور به اعلام عدم ایمن بودن این مسیر کرد.

ایرج بیگدلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسیر اردبیل - سرچم جدیدالاحداث است خواستار نصب ایستگاه امداد و نجات در این محل شد.

وی با بیان اینکه ایجاد امکانات در این جاده بیش از سایر کارهای عمرانی در اولویت است از رانندگان خواست زمان ایجاد امکانات ایمنی در این مسیر با احتیاط و رعایت نقاط ایمنی عبور کنند.

همچنین باید اضافه کرد استاندار اردبیل دو ماه پیش برای ایجاد پایگاه امداد جاده ای دائمی در این مسیر قول مساعد داده بود و شواهد نشان می دهد این خبر تنها در حد خبر باقی مانده و مسئولان منتظر ایجاد حوادث تلخ برای شهروندان هستند تا اقدام اساسی را آغاز کنند.

کیفیت فدای تسریع انجام طرحها می شود



مسئولان به کرات در نشست های مختلف به تکمیل پروژه های نیمه تمام تاکید دارند و پروژه نیمه تمام اردبیل - سرچم نیز جزو این پروژه هایی بود که استاندار و سایر مسئولان کشوری به افتتاح سریع آن تاکید داشتند ولی هیچ کدام در مصاحبه های خود از کیفیت اجرای کارها سخنی به میان نمی آورند.

به نظر می رسد عدم مطالعات دقیق برای آغاز یک طرح، اولویت قرار دادن مبلغ پایین قرارداد انجام کار به جای کیفیت کار از سوی کارفرماها و عدم مشاوره های درست و سنجیده شده از مواردی است که در طرحهای عمرانی ما لحاظ نمی شود.

از طرفی مسئولان نیز با توجه به زمان و اعتباری که در اختیار دارند بدون توجه به کیفیت مجبور به ادامه طرح و تکمیل آن می شوند.

در هر حال پروژه اردبیل – سرچم به هر طریقی بود سال گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح شد و مردم انتظار دارند این چنین طرح عظیمی که از طرف مقام دولت افتتاح می شود بدون کم و کاستی بوده و قبل از اینکه سایر حوادت ناگوار برای شهروندان به وجود آید به امکانات ایمن مجهز شود.